เผยแบบเสื้อหาเสียง ภูมิใจไทย จากฝีมือศิลปินชื่อดังมือรางวัลระดับชาติ เป็นผู้ออกแบบ มีแรงบันดาลใจมาจากคำว่า หัวใจคนไทยทุกดวงรักชาติ มีธงไตรรงค์อยู่ที่กลางหน้าอก แสดงให้เห็นว่า คนไทยภูมิใจในความเป็นชาติไทย ผู้ออกแบบเชื่อมั่น “อนุทิน ชาญวีรกูล” สามารถพาประเทศไทยของเราพ้นวิกฤติการณ์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เสื้อยืดของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย รวมทั้งทีมงานผู้ช่วยหาเสียง บางพื้นที่สวมใส่ในขณะนี้ดูแปลกตา ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก เป็นเสื้อคอกลมสีน้ำเงิน มี “หัวใจสีธงชาติ” อยู่กลางหน้าอก บริเวณแขนสกรีน “โลโก้พรรคภูมิใจไทย” ข้างหลังสกรีนตัวอักษร “พูดแล้วทำ พลัส” ประชาชนหลายคนต้องการทราบว่า สื่อความหมายในเสื้อตัวดังกล่าวเป็นอย่างไร
ทั้งนี้แบบเสื้อดังกล่าว ศิลปินชื่อดัง มือรางวัลระดับชาติ เป็นผู้ออกแบบเสื้อพิเศษนี้ แรงบันดาลใจมาจากคำว่า หัวใจคนไทยทุกดวงรักชาติ จึงมีธงไตรรงค์อยู่ที่หัวใจ ผู้ออกแบบประสงค์ให้เสื้อตัวนี้ เป็นตัวแทนพลังคนรักชาติ ภูมิใจในความเป็นชาติไทย และหัวใจคนไทยทุกดวงรักชาติ จึงมีธงไตรรงค์อยู่ที่หัวใจ โดยประสงค์ให้เสื้อตัวนี้เป็นตัวแทนพลังคนรักชาติ และภูมิใจในความเป็นชาติไทย ผู้ออกแบบรักประเทศชาติเป็นอย่างมาก เชื่อมั่นว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย สามารถพาประเทศไทยของเราพ้นวิกฤติการณ์ในเวลานี้ได้