รองเลขาฯ กกต.ชี้โหวตโนเลือกตั้ง อบต.สะท้อนความรู้สึก ปชช.-โห่ไล่ผู้สมัคร สส.หาเสียงเป็นสิทธิ หากเชื่อเป็นการจัดตั้งร้องเอาผิดได้

รองเลขาฯ กกต.ชี้โหวตโนในการเลือกตั้ง อบต.เป็นเรื่องดี สะท้อนความรู้สึก ปชช.มองไม่มีใครเหมาะสมเป็นตัวแทนแต่เชื่อไม่กระทบการเลือกตั้ง ส.ส. เผยประชาชนโห่ไล่ผู้สมัคร ส.ส.หาเสียงเป็นสิทธิ์ แต่หากมองเป็นการจัดตั้ง -กลั่นแกล้ง ร้อง กกต.-แจ้งดำเนินคดีอาญาได้
วันนี้(13ม.ค.)นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการ กกต. กล่าวกรณีในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลมีการ "โหวตโน" ทำให้หลายพื้นที่ไม่มีมีผู้สมัครคนใดได้รับเลือกตั้ง โดยนายวีระมองว่า เป็นหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ดังนั้นประชาชนจะมอบหมายให้ใครใช้อำนาจแทนตน ก็ต้องดูว่าเป็นคนที่เหมาะสมหรือไม่ หากประชาชนเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่ควรจะเลือก ก็จะไม่เลือก ซึ่งไม่ได้ถือเป็นเรื่องแปลก ตนมองเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำที่ประชาชนมีความชัดเจนว่าจะเลือกคนแบบไหน ซึ่งพันธกิจของ กกต.เอง ก็สื่อสารกับประชาชนอยู่เสมอว่าต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง เมื่อประชาชนเห็นว่าไม่มีคนเหมาะสม ก็ไม่เลือก เป็นเรื่องปกติที่ประชาชนสามารถทำได้
ส่วนการโหวตโน จะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งสส.และการลงเสียงประชามติ หรือไม่นั้น นายวีระกล่าวว่า คิดว่าการโหวตโนจะเกิดขึ้นไม่มาก การที่ประชาชนไม่เลือกผู้ใด น่าจะมีปัจจัยหลายอย่างที่กระทบกับความรู้สึก ซึ่งในการเลือกตั้ง สส. โอกาสที่จะไม่เลือกใครหรือโหวตโนชนะน่าจะเกิดขึ้นได้น้อย เพราะผู้สมัครเองก็ต้องพยายามนำเสนอนโยบายของตน ต้องออกไปหาเสียง สร้างคะแนนนิยม ตนว่าผู้สมัครทุกคน รู้อยู่แล้วว่าตนเองมีบทบาทอย่างไร ต้องหาเสียงอย่างไรให้คนเลือก
ส่วนหลายๆ พื้นที่ที่มีการแข่งขันกันดุเดือด กกต. ได้ให้เครือข่ายที่มีอยู่เก็บรวบรวมข้อมูล แสวงหาหลักฐานข้อเท็จจริง หากมีการร้องเรียนหรือร้องค้านขึ้นมา ก็สามารถนำมาใช้ประกอบในการพิจารณาทำสำนวนไต่สวนได้
เมื่อถามว่า มีพรรคการเมืองเตรียมร้องว่า มีความพยายามในการจัดกลุ่มคนเข้ามาก่อกวนขณะลงพื้นที่หาเสียง ทางกกต. สามารถจัดการอย่างไรได้บ้าง นายวีระ กล่าวว่า การกระทำดังกล่าวจะเข้าข่ายการขัดขวางการเลือกตั้ง เป็นโทษทางอาญา ต้องไปดูว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ซึ่งทางผู้สมัคร สส. สามารถเป็นเจ้าทุกข์ได้ กรณีที่มีการทำผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายระบุให้ผู้สมัครเป็นผู้เสียหายได้ ในการไปร้องทุกข์กล่าวโทษ กรณีที่ประชาชนมีการไปโห่ไล่ ก็เป็นสิทธิ แต่ถ้ามีหลักฐานว่าเป็นการจัดตั้งกลุ่มคนโดยพรรคการเมือง ทางพรรคที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ ก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีซึ่งมีโทษทางอาญาส่วนท่าจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายเลือกตั้งก็ต้องข้อเท็จจริงว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่ หากมีผู้มาร้อง ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการและนำไปสู่การวินิจฉัยของ กกต. อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีการกระทำใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็สามารถแจ้งเบาะแสผ่านทางแอป ตาสับปะรด หรือแจ้งที่สำนักงาน กกต. จังหวัดก็ได้
นายวีระ ยังกล่าวกรณีที่จ.ปราจีนบุรีมีการดำเนินคดีกับพระภิกษุที่เข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบต.ว่า ตามกฎหมาย พระภิกษุถือเป็นบุคคลที่ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอยู่แล้ว ถือเป็นโทษทางอาญา ก็ต้องไปดำเนินคดี และในส่วนของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะมีความผิดหรือไม่ ก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร สาเหตุคืออะไร จึงยังตอบในส่วนนี้ไม่ได้