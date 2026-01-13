"ศุภจี" เสนอระบบ “บาร์เตอร์ เทรด” ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ แลกสินค้าเกษตร 10-20%

"ศุภจี" แจงระบบ “บาร์เตอร์ เทรด” ดูความต้องการสินค้าที่เราจะซื้อ แล้วเอาสินค้าที่เรามีไปแลก เช่น ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ แลกกับให้ซื้อสินค้าเกษตรจากเรา 10-20%
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคภูมิใจไทย แคนดิเดต รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จากพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงมุมมองในเรื่องของการค้าการขายระหว่างประเทศ โดยใช้ระบบบาร์เตอร์เทรด ว่า ส่วนมากคนจะมองว่าถ้าเราเป็นแม่ค้าจะขายอะไร แต่สิ่งที่ควรจะดูด้วยคือ แล้วเราซื้ออะไร ถ้าดูตอนนี้เรามีความต้องการจำนวนมากในการจะซื้อ ยกตัวอย่างเช่น อาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งจะดีหรือไม่ ถ้าเราเจรจาเงื่อนไขเพราะคนที่ขายอาวุธยุทโธปกรณ์ในโลกไม่ได้มีประเทศเดียว สมมุติว่าหากตั้งใจจะซื้อ ก็บอกเขาว่าขอได้หรือไม่ ให้ซื้อสินค้าเกษตร จากประเทศไทยส่วนหนึ่ง ไม่ต้องเยอะ อย่างน้อย 10-20% ถ้าได้มากก็เป็นเรื่องดี โดยขอใช้เป็นสินค้าของเราที่จะส่งให้เขา แลกกันไม่ใช่ใช้เงินสดซื้ออย่างเดียว ซึ่งจะทำให้เราสามารถมีบรรทัดฐาน ในการซื้อสินค้าของเรา สามารถที่จะจบลง เจรจาแล้วมีโครงสร้างในการพูดคุยกันได้ ซึ่งปัจจุบันนี้มีการพูดคุยกันแล้วว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่ต้องทำ และสานต่อให้สำเร็จ