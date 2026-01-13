กกต.ยอมรับกระแสประชามติเงียบ เร่งเคาะประตูบ้าน-จัดดีเบต ปลุกคนใช้สิทธิ

กกต.รับกระแสประชามติเหงา เร่งระดมเครือข่ายรณรงค์แบบเคาะประตูบ้าน หวังประชาชนตื่นตัวใช้สิทธิ พร้อมให้จังหวัดจัดเวทีดีเบตอย่างน้อย 1 แห่ง
วันนี้ (13 ม.ค.) นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการ กกต.กล่าวถึงกระแสการรณรงค์การลงคะแนนประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ค่อนข้างเงียบ ว่า ขณะนี้ สำนักงาน กกต.ได้จัดส่งเนื้อหาการทำประชามติไปยังผู้มีสิทธิออกเสียงทั่วประเทศ และนอกราชอาณาจักร แล้ว อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า การตื่นตัวของประชาชนในการทำประชามติไม่คึกคักเท่าที่ควร กกต.แต่ละจังหวัดอาจต้องขอความมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายภาคประชาชนช่วยรณรงค์การทำประชามติตามบ้านผู้มีสิทธิออกเสียงให้มากขึ้น พร้อมทั้งให้ กกต.แต่ละจังหวัดเร่งจัดทำรายละเอียดผู้ขอจัดเวทีแสดงความคิดเห็นที่แต่ละจังหวัดจะต้องมีการจัดเวทีอย่างน้อย 1แห่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะขึ้นเวทีดีเบตรณรงค์สนับสนุนให้ประชาชนออกมาลงมติ เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ นั้น จะต้องมีการลงทะเบียนกับ กกต.จังหวัดแต่ละจังหวัดก่อน โดยมี กรมประชาสัมพันธ์ และ อสมท. เป็นแม่ข่ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์
รองเลขาธิการ กกต. กล่าวอีกว่า เนื้อหาการทำประชามติครั้งนั้ เป็นการถามประชาชนว่า เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560 เท่านั้น ถ้าเสียงประชามติส่วนใหญ่เห็นชอบ จึงจะมีกระบวนการทำประชามติในขั้นตอนต่อไป แต่ถ้าเสียงประชามติส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบ กระบวนทำประชามติก็จบลงทันที ทั้งนี้ พรรคการเมือง ภาคประชาชนต่างๆ รวมถึงสื่อมวลชนแต่ละแขนง สามารถทำกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ชักชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงออกมาใช้สิทธิได้ แต่ต้องไม่สัญญาว่าจะให้ ขัดขวาง หรือเผยแพร่ข้อมูลการทำประชามติอันเป็นเท็จ ซึ่งการกระทำผิด พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ