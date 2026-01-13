xs
นายกฯ ชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP ชูผ้าไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ อนุทิน ชมนิทรรศการผลสำเร็จการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมรับชมผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ในโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (13 มกราคม 2569) เวลา 09.45 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการทิศทางการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่เข้าร่วมโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ OTOP ในทุกมิติ


โดยนิทรรศการดังกล่าว ได้นำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดย ต้นน้ำ มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผ่านการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและการตลาดออนไลน์ ควบคู่กับการพัฒนาผู้ประกอบการสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการยุคใหม่ 4.0 ซึ่งในปี 2567 - 2568 มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมกว่า 9,000 คน เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการแข่งขันในตลาดปัจจุบันและตลาดอนาคต

กลางน้ำ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีอัตลักษณ์ชุมชนอย่างชัดเจน เป็นที่นิยมของลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2567 - 2568 ได้เชื่อมโยงองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมแล้วกว่า 8,000 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้การดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ อาทิ OTOP Premium Young OTOP Young Designer OTOP สำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

และปลายน้ำ มุ่งขยายช่องทางการจำหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด งานแสดงสินค้า และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายออนไลน์มากกว่า 17,727 ล้านบาท และก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมกว่า 315,193 ล้านบาท







