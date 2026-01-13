3 แคนดิเดตนายกฯ พรรครวมไทยสร้างชาติ ค้านแก้ รธน.ทั้งฉบับ ชี้เสมือน “เซ็นเช็คเปล่า” เสี่ยงเปิดช่องฟอกขาวนักการเมือง

แกนนำรทสช. แถลงจุดยืนชัด ค้านแก้รธน.ทั้งฉบับ เปรียบประชามติไร้กรอบเหมือนให้เซ็นเช็คเปล่า เสี่ยงเปิดทางผลประโยชน์แอบแฝง เตือนอาจฟอกขาวนักการเมือง ลดทอนกลไกจริยธรรม ย้ำควรแก้เฉพาะจุดเพื่อประโยชน์ปชช.
วันนี้( 12 ม.ค.69 )นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เปิดเผยถึงทิศทางและจุดยืนทางการเมืองของพรรคโดยเน้นย้ำถึงผลงานการลดค่าไฟฟ้าในยุคที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมประกาศเป้าหมายใหม่ที่จะเดินหน้าลดค่าไฟฟ้าให้เหลือเพียง 3.30 บาทต่อหน่วย ด้วยการรื้อโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าที่ปัจจุบันพึ่งพาเอกชนสูงถึง 71% เพื่อดึงกำไรกลับคืนสู่ประชาชน ควบคู่ไปกับการผลักดันนโยบาย 'เสรีโซลาร์' ให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้โดยตรง และการปลดล็อกราคาน้ำมันด้วยการจัดตั้ง 'คลังน้ำมันสำรอง' แทนระบบกองทุนน้ำมันเดิม ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงทันที 5-6 บาทต่อลิตร
ส่วนการแก้ปัญหาปากท้องและหนี้ครัวเรือน นายอรรถวิชช์เสนอว่าให้มีการปฏิรูประบบเครดิตบูโรมาใช้ระบบ Credit Scoring แทนการเก็บประวัติย้อนหลัง 3 ปี พร้อมนโยบาย 'จ่ายครบ ลบประวัติทันที' เพื่อคืนโอกาสทางด้านการเงินให้กับประชาชนและลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบ ขณะเดียวกันยังได้เสนอปรับปรุงโครงการ 'คนละครึ่ง' ให้เป็นรูปแบบปลอดภาษี เพื่อคลายความกังวลของพ่อค้าแม่ค้าเรื่องการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
นอกจากนี้นายอรรถวิชช์ยังได้เสนอนโยบายด้านความมั่นคง โดยให้ยกเลิก MOU 43 และ MOU 44 กับกัมพูชา เพื่อขจัดปัญหาพื้นที่ทับซ้อนจากการอ้างอิงมาตราส่วนแผนที่ที่แตกต่างกัน พร้อมทั้งยกระดับสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กองทัพ ผ่านมาตรการมอบเงินพิเศษ 200,000 บาทต่อรอบสำหรับทหารที่ออกรบ และ 30,000 บาท สำหรับทหารเกณฑ์ระบบสมัครใจ รวมถึงการปรับฐานเงินเดือนทหารชั้นผู้น้อยเป็น 15,000 บาท
ส่วนประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60 นายอรรถวิชช์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ตลกและขี้ขลาด เนื่องจากไม่มีความชัดเจนในประเด็นที่จะแก้ไข การผลักดันร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้อาจมีเงื่อนงำแอบแฝง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้นักการเมืองที่ถูกตัดสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้ให้สามารถกลับมาเล่นการเมืองได้อีกครั้ง
สำหรับทิศทางของพรรครวมไทยสร้างชาติ นายอรรถวิชช์ ระบุว่าพร้อมจับมือกับทุกฝ่ายที่มีอุดมการณ์ร่วมกันในการแก้ปัญหาพลังงานและเทิดทูนสถาบันไว้อย่างสูงสุดโดยห้ามแตะต้อง