พี่น้อง 2 ป. “บิ๊กตู่-บิ๊กป๊อก" ร่วมวันสถาปนาครบ 116 ปี กองทัพภาคที่ 1 ย้ำให้กำลังใจทหารชายแดนตลอด

“บิ๊กตู่-บิ๊กป๊อก" พร้อมอดีตแม่ทัพ ร่วมวันสถาปนาครบ 116 ปี กองทัพภาคที่ 1 ย้ำให้กำลังใจทหารชายแดนตลอด เผยไปเยี่ยม “ลุงป้อม” แล้ว
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 13 ม.ค.2569 กองทัพภาคที่ 1 จัดสถาปนาครบรอบปีที่ 116 โดยมี พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (บ.ทบ.) เป็นประธานในพิธี
นอกจากนี้ ยังมีอดีตผู้บังคับบัญชาที่เคยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 มาร่วมงาน อาทิ พล.อ.บัณฑิต มลายอริศูนย์ , พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ และ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี , พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา, พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร , พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ , พล.อ.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง พล.อ.พรชัย เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา , พล.อ.ไพศาล กตัญญู , พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ,พล.อ. ธรรมนูญ วิถี และ พล.อ.อมฤต บุญสุยา
ส่วน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ได้มาร่วมงานหลายปีแล้ว
ทั้งนี้ ในพิธีได้มีการทำบุญให้กับทหารที่เสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
โดย ก่อนเดินทางกลับ พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบอกสั้นๆ ว่า “ให้กำลังใจมาตลอด พร้อมยอมรับว่าได้ไปเยี่ยม พลเอก ประวิตร โดยตอบเสียงในลำคอ ว่า “อือ”
สำหรับกองทัพภาคที่ 1 สถาปนาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2453 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีภารกิจสำคัญในการป้องกันประเทศ จัดกำลังป้องกันชายแดนคือกองกำลังบูรพา รับผิดชอบชายแดนด้านตะวันออกและกองกำลังสุรสีห์ รับผิดชอบชายแดนด้านตะวันตก และ ดูแลความสงบเรียบร้อยภาคกลาง 26 จังหวัด และ กทม. รวมทั้งรักษาความมั่นคงภายในในบทบาทของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 1 นอกจากดูแลรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนแล้วยังทำหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติสนับสนุนงานของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมายและที่สำคัญยิ่งคือถวายพระเกียรติและถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ