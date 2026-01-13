นายกฯ สั่งปรับงานข่าวความมั่นคงใต้ หลังเหตุวางเพลิง เร่งใช้งบกลางเยียวยาผู้เดือดร้อน

นายกฯ กำชับฝ่ายความมั่นคงปรับงานการข่าว ชี้ต้องแม่นยำ หลังเกิดเหตุลอบวางเพลิงหลายจุใน จว.ชายแดนใต้ เร่ง ใช้งบกลางช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุด
เมื่อเวลา 08.20 น. วันที่ 13 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กำชับในเรื่องการข่าวหรือไม่ ว่า ทั้งฝ่ายความมั่นคงและการทหารต้องทำหน้าที่ของเขาไปอย่างเต็มที่ ตนก็กำชับเรื่องของการข่าว สิ่งที่มันเกิดขึ้นจะบอกว่าการข่าวไม่ล้มเหลวมันก็ไม่ได้ ก็ต้องปรับปรุง มันเกิดขึ้นไปแล้ว ตอนนี้ย้ำในสิ่งที่เป็นฝ่ายขึ้นตรงกับการสั่งงานของตนคือ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้ไปเร่งร่วมมือกับทางจังหวัดในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุ ทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย ต้องช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งในพื้นที่ได้ส่งรายละเอียดมาแล้วเดี๋ยวตนจะขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปอ่าน โดยมีมาตรการ ระเบียบ และมติจากที่ประชุมในการที่จะช่วยเหลือว่าการเกิดเหตุร้ายแบบนี้จะต้องทำอย่างไรบ้าง ตนจะต้องเร่งให้มันเร็วขึ้น ส่วนใหญ่ต้องใช้งบประมาณจากงบกลาง ซึ่งงบกลางที่จะนำไปใช้สำหรับสถานการณ์ที่เร่งด่วนฉุกเฉิน และช่วยเหลือประชาชนโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางราชการปกติ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะพิจารณาให้อยู่แล้ว
เมื่อถามย้ำว่า กรณีนี้ทางการข่าวไม่ได้มีการรายงานมาก่อนใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าแจ้งก็คงไม่เกิด