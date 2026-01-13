“อนุทิน” ยันไม่ประมาทแม้โพลพุ่ง มั่นใจกระแสกรุงเทพฯ ดีขึ้น ชูไม้เด็ด ภท.ทำงานสม่ำเสมอ

“อนุทิน” บอกไม่ประมาทแม้โพลพุ่ง มั่นใจกระแสกรุงเทพฯ ดีขึ้น บอกไม้เด็ด ภท.ทำงานสม่ำเสมอ ชี้เริ่มเห็นเทศกาลสาดโคลนใส่ใคร ปัดตอบปมโหนกัมพูชา โยนประชาชนตัดสินร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรคอื่น
เมื่อเวลา 08.20 น. วันที่ 13 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการร่วมเวที “ทิศทางโลกทิศทางไทย” Global Dynamics and Thailand 's Future หัวข้อ Thailand Vision 2035 เมื่อวันที่ 12 ม.ค.เป็นอย่างไรบ้าง ว่า ก็โอเค พยายามพูดให้อยู่ภายใน 20 นาที ซึ่งก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด
เมื่อถามกรณีที่ นายรังสิมันต์ โรม รองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ออกมาระบุว่านายกฯ โหนกระแสรัฐมนตรีกัมพูชา นายอนุทิน หัวเราะไม่ตอบคำถาม ก่อนยกแก้วกาแฟขึ้นมาดื่ม
เมื่อถามว่าบรรยากาศที่เหลืออีก 26 วัน จะเป็นอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ดีนะครับ ตอนนี้ก็พยายามหาเวลาลงไปช่วยลูกพรรค กรุงเทพฯ บ้าง ต่างจังหวัดบ้าง แล้วแต่เวลาที่มี และวันที่ 14 ม.ค. อาจจะแวะไปสงขลา แต่ผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาอยู่ในพื้นที่แล้ว
เมื่อถามว่าเห็นโพลแล้วใจชื้นหรือไม่เพราะบางโพลมีคะแนนนำและตัวเลข สส. ก็ได้เยอะกว่าพรรคอื่น นายอนุทิน กล่าวว่า จะบอกว่าใจชื้นก็ไม่ได้ จะใจชื้นหรือใจแห้งก็ต้องรู้ผล เราก็ไม่ประมาท เห็นผลโพลที่ดีขึ้น ถามว่ากำลังใจดีขึ้นไหมก็เป็นธรรมดาก็มีกำลังใจดีขึ้น ลูกพรรคก็มีความคึกคักขึ้น เมื่อถามว่านายกฯจ ะพยายามไปทุกพื้นที่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
เมื่อถามว่า อย่าง กทม.เหมือนเสียงตอบรับจะดี โอกาสที่จะได้ สส.ครั้งแรกก็มีด้วยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราก็คาดหวังทุกที่ แต่มันก็มีจุดที่โหวตเตอร์ อยู่ที่ประชาชน เมื่อถามว่ากังวลไหมช่วงการหาเสียงก่อนการเลือกตั้ง 2 สัปดาห์สุดท้าย คาดว่าจะมีปรากฎการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็เห็นเริ่มเทศกาลสาดโคลนกันอีกแล้ว จริงๆ แต่ละคนก็ควรจะใช้เวลาในการผลักดันนโยบายพรรคตัวเองและสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชน ไม่ใช่พอรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอลง หรืออาจจะตาม แล้วเที่ยวไปนั่งซัดใส่ความคนนั้นคนนี้
เมื่อถามว่าโค้งสุดท้ายพรรคจะมีไม้เด็ดนโยบายอะไรดึงดูดประชาชน นายอนุทิน กล่าวว่า เราทำงานสม่ำเสมอ ไม่สาดโคลนใครไม่พูดจาให้ร้ายใคร เมื่อถามว่าใน กทม.บางทีกระแสสวิง นายอนุทิน กล่าวว่า เชื่อว่าพี่น้องประชาชนตัดสินใจสำหรับพวกเขาเองอย่างถูกต้องเสมอ
เมื่อถามว่า ช่วงนี้เริ่มมีพรรคประกาศว่าจะจับมือกับพรรคนั้นไม่จับมือกับพรรคนี้ พรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าสามารถทำงานกับทุกพรรคใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะ เรารอให้ประชาชนเขาตัดสินใจ บางทีพูดปากไวไป ซึ่งวันนี้มีดิจิทัลฟุตพริ้นท์ พูดไปก็ต้องมานั่งแก้เก้อ พูดให้น้อยดีกว่า ห่วงเรื่องของตัวเองให้มากๆอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขา