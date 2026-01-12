"อรรถวิชช์" ชูแก้วิกฤตชาติรื้อโครงสร้างพลังงาน-ลบเครดิตบูโร จี้เลิก MOU 43-44 ซัดเกมแก้ รธน.เอื้อพวกพ้อง

รองหน.รทสช. ชูแก้วิกฤตชาติ 'รื้อโครงสร้างพลังงาน-ลบเครดิตบูโร' จี้เลิก MOU 43-44 ซัดเกมแก้ รธน. เอื้อพวกพ้อง เผย รทสช.พร้อมจับมือพรรคที่มีอุดมการณ์แก้ปัญหาพลังงาน เทิดทูนสถาบัน
วันที่ (12 มกราคม 2569) นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เปิดเผยผ่านรายการ "เลือกตั้ง 69 วาระประเทศไทย" ทาง TOP NEWS ถึงทิศทางและจุดยืนทางการเมืองของพรรครวมไทยสร้างชาติ โดยเน้นย้ำถึงผลงานการลดค่าไฟฟ้าในยุคที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมประกาศเป้าหมายใหม่ที่จะเดินหน้าลดค่าไฟฟ้าให้เหลือเพียง 3.30 บาทต่อหน่วย ด้วยการรื้อโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าที่ปัจจุบันพึ่งพาเอกชนสูงถึง 71% เพื่อดึงกำไรกลับคืนสู่ประชาชน ควบคู่ไปกับการผลักดันนโยบาย 'เสรีโซลาร์' ให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้โดยตรง และการปลดล็อกราคาน้ำมันด้วยการจัดตั้ง 'คลังน้ำมันสำรอง' แทนระบบกองทุนน้ำมันเดิม ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงทันที 5-6 บาทต่อลิตร
การแก้ปัญหาปากท้องและหนี้ครัวเรือน นายอรรถวิชช์เสนอให้มีการปฏิรูประบบเครดิตบูโรมาใช้ระบบ Credit Scoring แทนการเก็บประวัติย้อนหลัง 3 ปี พร้อมนโยบาย 'จ่ายครบ ลบประวัติทันที' เพื่อคืนโอกาสทางด้านการเงินให้กับประชาชนและลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบ ขณะเดียวกันยังได้เสนอปรับปรุงโครงการ 'คนละครึ่ง' ให้เป็นรูปแบบปลอดภาษี เพื่อคลายความกังวลของพ่อค้าแม่ค้าเรื่องการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
นอกจากประเด็นทางเศรษฐกิจแล้ว นายอรรถวิชช์ยังได้ชูจุดยืนด้านความมั่นคง โดยเสนอให้ยกเลิก MOU 43 และ MOU 44 กับกัมพูชา เพื่อขจัดปัญหาพื้นที่ทับซ้อนจากการอ้างอิงมาตราส่วนแผนที่ที่แตกต่างกัน พร้อมทั้งยกระดับสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กองทัพ ผ่านมาตรการมอบเงินพิเศษ 200,000 บาทต่อรอบสำหรับทหารที่ออกรบ และ 30,000 บาท สำหรับทหารเกณฑ์ระบบสมัครใจ รวมถึงการปรับฐานเงินเดือนทหารชั้นผู้น้อยเป็น 15,000 บาท
อย่างไรก็ตาม นายอรรถวิชช์ได้กล่าวถึงความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่ 'ตลกและขี้ขลาด' เนื่องจากไม่มีความชัดเจนในประเด็นที่จะแก้ไข พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้อาจมีเงื่อนงำแอบแฝง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้นักการเมืองที่ถูกตัดสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้ให้สามารถกลับมาเล่นการเมืองได้อีกครั้ง
สำหรับทิศทางของพรรครวมไทยสร้างชาติ นายอรรถวิชช์ ระบุว่าพร้อมจับมือกับทุกฝ่ายที่มีอุดมการณ์ร่วมกันในการแก้ปัญหาพลังงานและเทิดทูนสถาบันไว้อย่างสูงสุดโดยห้ามแตะต้อง พร้อมฝากความเชื่อมั่นถึงพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ว่า 'เลือกที่เชื่อ เลือกพรรครวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 6 ไม่โกหก'
