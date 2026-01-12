“อนุทิน” ลุยบ่อนไก่หวังผลงานรบ.ปักธงกทม. ลั่นภท.ไม่ได้มาเป็นพิธี แซวกลับนอนมา 100% ขอแค่เลือก 37

นายกฯ ลงพื้นที่บ่อนไก่ หวังผลงานขณะเป็นรัฐบาล หนุน ปักธง กทม.ได้ บอกภูมิใจไทยไม่ได้ลงพื้นที่เป็นพิธีทำมาตั้งแต่เอาแว่นขยายส่องหาโพลไม่เจอ ขณะชาวบ้านลั่น นอนมา ! เลือกแน่ 100% เจ้าตัวแซวกลับแค่เลือก 37
วันนี้ (12ม.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นำทีม ลงพื้นที่ชุมชนบ่อนไก่ โดยเมื่อมาถึง ชาวบ้านได้ขอจับมือและขอถ่ายภาพ นายอนุทินจึงบอกว่าจับมือแต่ไม่กา ทำให้ชาวบ้านยืนยันว่าจะก่อให้ภาคภูมิใจไทยอย่างแน่นอน ขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน จำนวนมากให้การต้อนรับอย่างคึกคัก และต่างชื่นชมโครงการคนละครึ่งพลัสอยากให้กลับมาทำต่อ
ขณะเดียวกันหลายคนบอกว่าครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยนอนมา หลายคนเดินเข้ามาขอบคุณนายกรัฐมนตรีในการทำงานที่ผ่านมาโดยเฉพาะการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา และบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้ได้คะแนนเต็ม 100 ยืนยันจะเลือกพรรคภูมิใจไทยอย่างแน่นอน ทำให้ นายอนุทิน แซวกลับว่า “ไม่ต้องถึง 100 ขอแค่ 37 ก็พอ”
ช่วงหนึ่ง นายอนุทิน ได้พบกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่ซึ่งเป็นผู้พิการ โดยแม่ค้าได้สะท้อนข้อเสนอแนะกับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอยากให้ช่วยดูแล จัดสรรเพิ่มสวัสดิการของผู้พิการ ให้สามารถประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
โดยนายอนุทินเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ว่า บรรยากาศเป็นไปด้วยดี ประชาชนสะท้อนว่าอยากให้ทำอะไรให้ ซึ่งตนก็จะกลับไปพิจารณา และรับรองว่า จะดูว่าสามารถปรับนโยบายพรรคอย่างไรได้บ้าง อย่างแม่ค้าลอตเตอรี่ ได้สะท้อนปัญหา และถามจี้จนตนก็เกือบไปไม่เป็น ทำให้รู้เลยว่า เขาโกรธที่หลายคนสัญญาแล้ว ทำไม่ได้ พร้อมย้ำถึงวิธีการทำงานของพรรคภูมิใจไทย ทั้งการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ไม่ได้มุ่งแค่หาเสียงอย่างเดียว การจะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้สมัครที่จะต้องทำความใกล้ชิดกับประชาชน เป็นหัวหน้าพรรค มีหน้าที่สร้างความมั่นใจ
ส่วนการลงพื้นที่ 2 วัน ทำให้มั่นใจขึ้นหรือไม่ ใน ว่าจะปักธงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นายอนุทินกล่าวว่า ทำพรรคภูมิใจไทยมา ตั้งแต่คะแนนโพล เอาแว่นขยายมาส่องหาก็ไม่เจอ ตอนนี้ขยับขึ้นมา 2 หลักแล้ว และพรรคภูมิใจไทยก็โตขึ้นทุกครั้ง ก็หวังว่า บทบาทของพรรคภูมิใจไทย ที่ไม่ใช่การลงพื้นที่เป็นพิธี ลงเต็มที่ และใช้วิธีนวดเท้าเอา และวันนี้ก็ใส่รองเท้าที่ซื้อจากตลาดนัดสวนจตุจักรเมื่อวาน แบรนด์ไทย ไม่ต้องไปเสียซื้อแพงๆจากต่างประเทศ