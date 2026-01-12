“ดร.เอ้” ลงพื้นที่ภาคใต้ประเดิม จ.สุราษฎร์ธานี ช่วยผู้สมัครไทยก้าวใหม่ขอแรง ดัน สส. เข้าสภาฯ ชูนโยบายรถไฟความเร็วสูง–เปิดเส้นทางอันดามันเชื่อมสิงคโปร์ ผลักดันภูเก็ตสู่ฮับอาเซียน

“ดร.เอ้” ลงพื้นที่ภาคใต้ประเดิม จ.สุราษฎร์ธานี ช่วยผู้สมัครไทยก้าวใหม่ขอแรง ดัน สส. เข้าสภาฯ ชูนโยบายรถไฟความเร็วสูง–เปิดเส้นทางอันดามันเชื่อมสิงคโปร์ ผลักดันภูเก็ตสู่ฮับอาเซียนน้อมหลัก ‘เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา’ แก้ปัญหาไฟใต้ มั่นใจการเมืองเปลี่ยน สู้บ้านใหญ่ได้
วันนี้ (12 มกราคม 2569) ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วยผู้สมัครของพรรคใน 5 เขตเลือกตั้ง ถือเป็นการประเดิมหาเสียงครั้งแรกในพื้นที่ภาคใต้
ในช่วงเช้า ดร.เอ้ สุชัชวีร์ พร้อมผู้สมัครของพรรคไทยก้าวใหม่ขึ้นรถแห่หาเสียงในพื้นที่ 5 เขต เพื่อแนะนำตัวผู้สมัครและพรรคไทยก้าวใหม่ หมายเลข 49 จากหน้าโรงแรมวังใต้ มุ่งหน้าไปสักการะศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย
ดร.เอ้ สุชัชวีร์ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอนโยบายของพรรค โดยเฉพาะนโยบายที่สอดคล้องกับพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นบ้านของคุณแม่ที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ทำให้ตนเองถือเป็นลูกหลานคนใต้ และมีความผูกพันกับพื้นที่มาตั้งแต่เด็ก การเลือกจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่เปิดเวทีหาเสียงแรก เพราะพรรคส่งผู้สมัครถึง 5 เขต ซึ่งทุกคนมีความรู้ความสามารถ พร้อมเข้ามาแก้ปัญหาให้ประเทศ
ในฐานะวิศวกร ดร.เอ้ สุชัชวีร์ ระบุว่า พรรคไทยก้าวใหม่ต้องการเร่งรัดโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อมต่อภาคใต้ไปยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ เพื่อกระตุ้นการค้าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับภาคใต้ และขออาสาผลักดันโครงการให้เกิดขึ้นโดยเร็ว
นอกจากนี้ พรรคยังมีนโยบายสร้างรถไฟสายอันดามัน เนื่องจากพื้นที่ฝั่งอันดามันสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล แต่กลับไม่มีเส้นทางรถไฟ พรรคจึงเสนอเปิดเส้นทางจากจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต เชื่อมต่อไปยังจังหวัดตรัง สตูล และประเทศมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมการค้า และการท่องเที่ยว ดึงเม็ดเงินเข้าสู่พื้นที่
ขณะเดียวกัน พรรคไทยก้าวใหม่ยังผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็น ‘อาเซียนฮับ’ และสนับสนุนการปกครองรูปแบบพิเศษคล้ายกับกรุงเทพมหานคร พร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาสินค้าเกษตรที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากต่างชาติ โดยเฉพาะปัญหาล้งต่างชาติ ด้วยวิธีการจัดตั้ง “ล้งกลาง” เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกร และเปิดตลาดช่วยบริษัทคนไทยไม่ให้ถูกกดราคาสินค้า
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายแก้ปัญหาความยากจน ด้วยการทวงคืนพื้นที่ทำกินในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีมากกว่า 1 แสนไร่ สนับสนุนให้เด็กภาคใต้ได้เรียนฟรีจนถึงระดับปริญญาเอก และปลดหนี้กองทุน กยศ.
ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.เอ้ สุชัชวีร์ กล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันหลายจุด (11จุด) พร้อมส่งกำลังใจให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ และทหารหาญทุกภาคส่วน พร้อมย้ำว่าการแก้ปัญหาต้องไม่ใช้แค่การทหาร หรือการเมือง แต่ต้องยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเน้นการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นที่ และเรียนฟรีทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสและความสงบสุขอย่างยั่งยืน
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกระแสการเมืองในภาคใต้ และความกังวลเรื่องบ้านใหญ่ ดร.เอ้ สุชัชวีร์ กล่าวว่า ผลการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ผ่านมา เป็นสัญญาณชัดว่าประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลง พร้อมขอโอกาสให้ “ลูกคนใต้” ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง เพื่อพาประเทศก้าวใหม่ โดยยืนยันว่าไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังทางการเมือง และต้องการทำงานอย่างจริงใจ
ดร.สุชัชวีร์ ยังกล่าวถึงกระแสตอบรับในพื้นที่ว่า ระหว่างลงพื้นที่ได้รับกำลังใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสัญญาณที่ดี แต่ยอมรับว่ายังต้องทำงานหนัก เพราะพรรคไทยก้าวใหม่เป็นพรรคการเมืองใหม่ ที่ประชาชนอาจรู้จักตัวบุคคลมากกว่าพรรค สำหรับการหาเสียงในภาคใต้ ดร.เอ้ สุชัชวีร์ ยืนยันว่าจะมีการกลับมาจัดเวทีปราศรัยใหญ่ เนื่องจากเป็นวัฒนธรรมของคนใต้ และตนเองก็ชื่นชอบเวทีปราศรัยภาคใต้เป็นอย่างมาก
ภายหลังการให้สัมภาษณ์ ดร.เอ้ สุชัชวีร์ พร้อมผู้สมัคร ขึ้นรถแห่หาเสียงรอบตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ก่อนลงพื้นที่เขต 7 บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเปิดเวทีปราศรัยครั้งแรกในช่วงเย็นที่ตลาดสี่แยกบ้านนาเดิม.