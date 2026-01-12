"ท็อป" ชี้ คนละครึ่งพลัสนโยบายลดรายจ่ายเพิ่มเงิน ไม่ใช่ประชานิยม กกต.เผยยังไร้พรรคส่งนโยบายใช้งบการเงิน

กกต.เผยยังไม่มีพรรคการเมืองใดส่งนโยบายใช้งบการเงิน เพิ่มเติม พท.ระบุมีกว่า 50 นโยบาย ด้าน "ท็อป วราวุธ " ชี้ภท.ไม่มีนโยบายประชานิยม คนละครึ่งพลัสเป็นนโยบายลดรายจ่ายเพิ่มเงินในกระเป๋า
วันนี้ (12ม.ค.) นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการ กกต. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองที่ต้องใช้จ่ายเงิน ว่า ขณะนี้ ยังมีเพียง 6พรรคการเมืองที่ส่งนโยบายมาให้ กกต.แล้ว คาดว่า ภายสัปดาห์นี้น่าจะมีพรรคการเมืองทยอยส่งมาให้ตรวจสอบเพิ่ม ภายในวันที่ 19 ม.ค.2569 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ทุกพรรคการเมืองจะต้องส่งตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 57
น.ส.ธีราภา ไพโรหกุล กรรมการบริหารเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยได้จัดทำนโยบายพรรคตาม ม.57จำนวน 50กว่านโยบาย ครอบคลุมการบริหารประเทศทุกด้าน แต่ละนโยบายจะมีการระบุตัวเลขจำนวนงบประมาณที่จะใช้ ที่มาของเงินงบประมาณ วิธีการจัดสรรงบ ความคุ้มค่า ความเสี่ยง และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างชัดเจน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจทานแก้ไขครั้งสุดท้าย คาดว่าจะสามารถนำส่งให้ กกต.ตรวจสอบได้ก่อนวันที่ 19ม.ค.นี้
ด้าน นายวราวุธ ศิลปอาชา ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ในส่วนของพรรคภูมิไทย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ได้จัดทำร่างนโยบายตาม ม.57 เกือบเสร็จ100เปอร์เซ็นต์แล้ว พร้อมจะส่งให้ กกต.ตรวจสอบได้ภายในสัปดาห์หน้า ยืนยัน ว่านโยบายที่ต้องใช้เงินงบประมาณของพรรค ไม่ใช่นโยบายประชานิยม ไม่ใช้งบประมาณแบบลด แลก แจก แถม ทุกนโยบายทำได้จริง ซึ่งพรรคมีความเป็นห่วงนโยบายประชานิยมที่จะส่งผลต่อวินัยการเงินการคลังและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาว ในนโยบายจึงไม่มีคำว่าประชานิยม และนโยบายคนละครึ่งพลัส ก็ไม่ใช่นโยบายประชานิยม แต่เป็นนโยบายที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเงินในกระเป๋า ย้ำว่าพรรคต้องการทำนโยบายให้คุ้มค่ากับงบประมาณให้มากที่สุด