กกต.เตือนแสดงความเห็นประชามติร่างรธน.ได้เสรี แต่ห้ามให้ข้อมูลเท็จมีโทษทั้งจำ-ปรับ ตัดสิทธิเลือกตั้ง

กกต.เตือน ผู้สมัคร พรรค องค์กร ประชาชน แสดงความเห็นเกี่ยวกับประชามติร่างรัฐธรรมนูญได้เสรี แต่พึงระวังห้ามให้ข้อมูลเท็จ มีโทษทั้งจำและปรับ รวมถึงตัดสิทธิเลือกตั้ง
วันนี้ (12ม.ค.) สำนักงาน กกต. แจ้งเตือนผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. พรรคการเมือง ประชาชน องค์กรเอกชนและกลุ่มต่างๆที่จะรณรงค์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติในประเด็นเห็นชอบ ไม่เห็นชอบในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ว่ามีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการออกเสียงประชามติได้โดยเสรี เสมอภาคและเท่าเทียมกัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กกต.กำหนด ซึ่งการแสดงความคิดเห็นจะต้องไม่ผิดไปจากข้อเท็จจริง ไม่รุนแรงก้าวร้าว หยาบคาย หรือปลุกระดม หรือขัดต่อกฎหมายอื่น หรือเป็นการโต้เถียงกันไปมา และต้องพึงระวังไม่ให้ฝ่าฝืนมาตรา 77 ,78,79 และ 80 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 2564 ที่ห้ามให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หลอกลวง ขู่เข็ญ เพื่อจูงใจให้ไปออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและศาลอาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน 5 ปี ห้ามเล่นพนันขันต่อ เกี่ยวกับผลประชามติ ห้ามให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยว หรือเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อไม่ไปใช้สิทธิหรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลอาจสั่งเพิกถอนสิทธิรับเลือกตั้งไม่เกิน 5 ปี ห้ามจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิออกเสียงไปสถานที่ออกเสียงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงห้ามเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในช่วง 7 วันก่อนวันออกเสียงจนถึงสิ้นสุดเวลาออกเสียงในวันออกเสียง ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยในส่วนของผู้สมัครและพรรคการเมือง ไม่มีกฎหมายกำหนดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การออกเสียงประชามติ
สำหรับการจัดเวทีในเรื่องที่จะต้องทำประชามติของสำนักงานกกต. จะเปิดให้ผู้ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นทะเบียนระหว่างวันที่ 14 - 16 มกราคม 2569 ผ่าน google forms และจะจัดให้มีการประชุมผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพื่อเลือกตัวแทนในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบ zoom cloud meeting ในวันที่ 22 มกราคม 2569 ก่อนที่จะมีการบันทึกเทปการแสดงความคิดเห็น
เรื่องที่มีการจัดทำประชามติในวันที่ 25 มกราคม 2569 และนำไปเผยแพร่ในวันที่ 28 มกราคม- 6 กุมภาพันธ์ 2569 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ รวมทั้งช่องทางออนไลน์ต่างๆ