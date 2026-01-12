ยกระดับบริการ! ขอรับ-ต่ออายุใบอนุญาตขนส่งด้วยรถบรรทุก ผ่านแอป “ทางรัฐ” ได้แล้ว สะดวก จบในที่เดียว

ยกระดับบริการ! ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุก ผ่านแอป “ทางรัฐ” สะดวก ง่าย ครบ จบในที่เดียว
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปืดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล กรมการขนส่งทางบก มุ่งมั่นพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ โดยล่าสุดได้ขยายช่องทางการให้บริการ การขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุก ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" โดยช่องทางการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ช่วยยกระดับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการอย่างแท้จริง เนื่องจากสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว ทำให้การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานทำได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา สามารถติดตามสถานะได้แบบ Real-time และชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-Payment ของกรมบัญชีกลาง ก่อนได้รับใบอนุญาตในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ทั้งนี้ ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุก ดังนี้
1. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก (70 ในประเทศ) ได้แล้วทั่วประเทศ
2. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุก (80 ในประเทศ) ในเขตกรุงเทพมหานคร
3.ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศ (70,80 ระหว่างประเทศ) ในเขตกรุงเทพมหานคร
สำหรับขั้นตอนการดำเนินการขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" มีดังนี้
1.ผู้ประกอบการขนส่งลงทะเบียน (Open ID, ThaiD) ผ่านระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
2.กดเมนูบริการของแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” และค้นหา “ระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์”
3.ผู้ประกอบการขนส่งยื่นคำขอฯ ผ่านแอปพลิเคชัน
4.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลลงรับคำขอแบบออนไลน์
5.นัดหมาย - ยืนยัน ตรวจสอบสถานที่เก็บรถฯ
6.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เก็บรถฯ
7.เจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลและนำเสนอที่ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (กรณีขอใบรับอนุญาตประกอบการ 70)
8.ผู้ประกอบการขนส่งชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ e - Payment และรับใบเสร็จรับเงินทันที
9.ผู้ประกอบการขนส่งได้รับใบอนุญาตฯ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e - License)
ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกยังคงเปิดให้บริการรับคำขอและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกผ่านระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT E-Transport License) ที่เว็บไซต์ https://etl.dlt.go.thควบคู่ไปกับ แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2569 กรมการขนส่งทางบกมีแผนขยายผลการให้บริการกระบวนงานด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ให้ครบถ้วนทุกกระบวนงาน และครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศต่อไป กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า เบอร์โทรศัพท์ 0 2272 8491 กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เบอร์โทรศัพท์ 0 2271 8713 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการขนส่งทางบก 1584