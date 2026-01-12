นายกฯเดินตลาดนางเลิ้งกินมื้อเที่ยง ชาวบ้านแห่ขอถ่ายรูปและกอด ก่อนแวะช้อปรูปภาพศิลปินไทย

"อนุทิน" เดินตลาดนางเลิ้ง กินมื้อเที่ยง ‘ขนมผักกาด-ข้าวแกง-เกาเหลาลูกชิ้นแคะ’ ชาวบ้านแห่ขอถ่ายรูป สาวไทยต่างแดนปลื้มขอกอด ก่อนแวะช้อปรูปภาพศิลปินไทยกลับบ้าน
วันที่ (12 ม.ค.) เมื่อเวลา 11.50 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมทีมที่ปรึกษานายกฯ มารับประทานอาหารกลางวันในช่วงพักเที่ยง ที่ตลาดนางเลิ้ง ระหว่างทางได้ทักทายพ่อค้าแม่ค้าอย่างเป็นกันเอง มีแม่ค้าร้านขายของชำได้กล่าวกับนายอนุทินว่า กลับมาอีกนะค่ะปีนี้ อย่าลืมนะ คนละครึ่งพลัส
นายอนุทิน ยังได้แวะซื้อน้ำผักผลไม้ปั่น เมนูสับปะรด ตะลิงปิง มะนาวปั่น ที่ร้านน้ำปั่นตุ๊กตาอินเตอร์ ทั้งนี้ในช่วงหนึ่งได้มีแม่ค้าขายลอตเตอรี่นำลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัว เลข 33 มาให้นายอนุทินซื้อ ซึ่งนายอนุทิน บอกว่า เดี๋ยวเลือกตั้งเสร็จค่อยมาซื้อ
ก่อนที่นายอนุทิน จะเดินเข้ามารับประทานอาหารกลางวันในศูนย์อาหาร โดยในระหว่างจะเดินเข้าตลาดนางเลิ้ง มีประชาชนมาขอถ่ายรูป พร้อมกล่าวชื่นชมว่าตอนนี้กระแสของภูมิใจไทยดีมาก โดยนายอนุทิน ได้ยกมือไหว้ขอบคุณ จากนั้นนายอนุทิน เดินไปสั่งเมนูขนมผักกาด ร้านวิภาวรรณผัดไทย-หอยทอด ซึ่งนายอนุทินบอกว่าเป็นของชอบ นอกจากนี้นายอนุทิน ได้สั่งข้าวราดผัดฉ่าปลาดุกและหมูทอดกระเทียมพริกไทย ร้านข้าวแกงรัตนานางเลิ้ง และยังได้สั่งเกาเหลา ร้านสุวิมลก๋วยเตี๋ยวแคะ มานั่งกินด้วย โดยระหว่างนั่งรับประทานอาหารมีชาวไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศกลับมาเมืองไทยและมาเจอนายอนุทินกำลังนั่งกินข้าวจึงเข้ามาขอกอดและถ่ายภาพ พร้อมบอกว่า วันเลือกตั้งจะกลับมาใช้สิทธิ์แน่นอน
อย่างไรก็ตาม ก่อนเดินกลับทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน แวะร้านทำเนียบศิลป ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายกรอบรูปและภาพวาด นายอนุทินได้ซื้อภาพวาดที่มีศิลปินคนไทยมาฝากขาย จำนวน 4 ภาพ คือ 1.ภาพทุ่งนาและรวงข้าว 2.ภาพไก่แจ้ 3.ภาพกระท่อม และ4.ภาพบ้านริมน้ำ โดยนายอนุทินเลือกกรอบรูปด้วยตัวเอง พร้อมระบุว่า ชอบอยู่แล้วเลยซื้อไปติดที่บ้าน ทั้งนี้ระหว่างเดินตลาดนางเลิ้งมีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนให้ความสนใจเข้ามาขอถ่ายภาพกับนายอนุทินตลอดทาง.