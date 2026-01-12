“วิโรจน์” ช่วยหาเสียงฝั่งธน ชูสวัสดิการถ้วนหน้า เอาวาระประเทศเป็นตัวตั้ง ขับเคลื่อนงานเป็นทีม ไม่แบ่งโควตาตามหัวหน้ามุ้งหรือตัวบุคคล

“วิโรจน์” ช่วยหาเสียงฝั่งธน ชูนโยบายสวัสดิการถ้วนหน้า ชี้ทีมบริหารรัฐบาลประชาชน เอาวาระประเทศเป็นตัวตั้ง พร้อมขับเคลื่อนงานเป็นทีม ไม่ใช่แบ่งโควตาตามหัวหน้ามุ้งหรือตัวบุคคล
วันที่ 12 มกราคม 2569 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร รองหัวหน้าพรรคประชาชนและทีมบริหารพรรคประชาชนด้านประชาธิปไตยและความมั่นคงใหม่ เข้าพื้นที่ช่วยหาเสียง “ทนายคิว” นายพงษ์สรณัฐ ทองลี ผู้สมัคร สส.กรุงเทพฯ เขต 26 (เขตบางขุนเทียน เฉพาะแขวงท่าข้าม และ เขตจอมทอง ยกเว้นแขวงบางขุนเทียน) พรรคประชาชน เบอร์ 1
โดยนายวิโรจน์ได้เดินตลาดในช่วงเช้า ทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่าย ช่วยแนะนำผู้สมัคร สส. และนำเสนอนโยบายของพรรคด้านปากท้องและสวัสดิการ เช่น การปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเป็น 1,000 บาทถ้วนหน้า ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
นายวิโรจน์ยังกล่าวถึงกรณีการเปิดทีมบริหารรัฐบาลประชาชนพร้อมประกาศ 12 ภารกิจที่รัฐบาลประชาชนจะทำเมื่อได้เข้าบริหารประเทศเมื่อวานนี้ (11 ม.ค.) ว่าถือเป็นมิติใหม่ของการประกาศทีมบริหารโดยเอาวาระของประเทศ เอาภารกิจเป็นตัวนำ เพื่อบอกประชาชนว่าเราจะเข้าไปทำอะไร เช่น ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ เราก็มากันเป็นทีม งานเรื่องการปฏิรูปราชการ พรรคประชาชนน่าจะเป็นพรรคเดียวที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้ในระดับสูง เพราะถ้าเราไม่ปรับปรุงรัฐให้ทันสมัย จะมีความอุ้ยอ้ายทั้งในเชิงงบประมาณ และการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ การบริหารนโยบายเป็นระบบไซโล ต่างคนต่างทำ
วันนี้เราเห็นแล้วว่าหลายเรื่องต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน เช่น การปราบสแกมเมอร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีทั้งตำรวจ ดีเอสไอ ปปง. ธนาคารแห่งประเทศไทย กสทช. ก.ล.ต. แม้แต่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็เกี่ยวข้อง ดังนั้นแต่ละกระทรวงทำงานแยกกันไม่ได้ แยกส่วนเมื่อไหร่ก็จบ พรรคประชาชนจึงให้ความสำคัญกับการปฏิรูปราชการ นี่คือสิ่งที่เราบอกว่าเป็นมิติใหม่ของทีมบริหาร ที่เราเอาภารกิจเป็นตัวนำ ไม่ได้เอาตัวบุคคลหรือหัวหน้ามุ้งเป็นตัวนำ