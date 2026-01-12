‘เพื่อไทย’ มั่นใจคว้าเก้าอี้ สส.เมืองนนท์ ขอแรงหนุน ‘ดาราวรรณ’ เขต 3 ดันรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย

”นภาดา“ลุยช่วยหาเสียงเมืองนนท์ เขต 3 เผยเสียงตอบรับดี ชู“ดาราวรรณ” คนในพื้นที่ ประสบการณ์วิศวกร–เข้าใจปัญหาเมืองติดกรุง ดันนโยบายรถไฟฟ้า 20 บ.ตลอดสาย วางแผนแก้น้ำท่วม ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง
น.ส.นภาดา เพ็ชร์จินดา ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ระบุว่า จากการลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับ น.ส.ดาราวรรณ อัจฉริยะประสิทธิ์ ผู้สมัคร สส.นนทบุรี เขต 3 (อ.เมือง เฉพาะต.บางไผ่ เเละอ.บางกรวย) เบอร์2 พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่หาเสียงช่วงเย็นวันที่ 11 ม.ค. ที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับจากชาวนนทบุรีอย่างคึกคัก
โดยน.ส.ดาราวรรณพื้นเพเป็นคนนนบุรีที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ทำงานภาครัฐ ประกอบกับครอบครัวทำงานการเมืองระดับชาติ และท้องถิ่นมาต่อเนื่อง เชื่อว่าประสบการณ์ด้านวิศวกรที่คุ้นเคยกับการวางแผน และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพราะ จ.นนทบุรี เขต 3 คือพื้นที่ติดกทม. จะพบว่าเขตนี้เเหล่งที่อยู่อาศัยหนาเเน่นเขตหนึ่ง ดังนั้นระบบจราจรและคมนาคมต้องสะดวก
“นโยบายพรรคด้านนี้คือรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย และรถเมล์ติดแอร์ 10 บาท จะตอบโจทย์นี้เพื่อคุณภาพชีวิตชาวนนทบุรี เขต 3 รวมทั้งยังมีเม่น้ำลำคลองที่ต้องวางเเผนทั้งระบบไม่ให้รับผลกระทบเวลาฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมเเบบครบวงจร”
น.ส.นภาดาระบุอีกว่า น.ส.ดาราวรรณเคยบอกไว้ว่าเชื่อว่าการพัฒนาเมืองไม่ใช่เพียงนโยบายบนกระดาษ แต่ต้องเริ่มจากการรับฟังเสียงของประชาชน และตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล ความจริง และความเป็นธรรม ที่จะเชื่อมการขยายบทบาท จ.นนทบุรี เขต 3 จากการสร้างงานสู่การสร้างอนาคต และจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสู่การวางรากฐานให้สังคมเติบโตอย่างมั่นคง ดังนั้นขอฝากชาวนนทบุรี สนับสนุนพรรคเพื่อไทยและน.ส.ดาราวรรณ ไปทำหน้าที่ สส. เพื่อดูแลประชาชน
ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ได้เห็นประชาชนให้กำลังใจจำนวนมาก และเข้ามาทักทายพูดคุยจนได้รับการตอบรับที่ดีมากๆ เชื่อมั่นว่าเขตนี้นางสาวดาราวรรณต้องนำชัยชนะมาได้อย่างแน่นอน เพื่อนำความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาเขตบ้านเกิดตนเอง