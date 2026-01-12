“ยศชนัน” นำทีมเพื่อไทยบุกบางรัก ชูนโยบายคนไทยไร้จน

“ยศชนัน” ควงผู้สมัคร สส.กทม.เพื่อไทย บุกลานกีฬาใต้ทางด่วนบางรัก โชว์สกิลเตะลูกโทษฟุตซอล-ชู้ตบาส เรียกเสียงกรี๊ด ย้ำ นโยบายคนไทยไร้จน ไม่ใช่แค่แจกเงิน เล็งดูผังเมืองใหม่ สร้างจุดค้าขาย ดึงนักท่องเที่ยว ก่อนอ้อนขอ สส.กทม. ทั้ง 33 เขต
วันที่(11 ม.ค. 69 )นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ แสงมณี นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ สส. เขตกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ช่วยนายญาณกิตติ์ ห่วงทรัพย์ ผู้สมัครสส.กทม. เขต 1 เบอร์ 8 หาเสียงที่ศูนย์นันทนาการบางรัก (ใต้ทางด่วน) เยี่ยมชมการใช้พื้นที่สาธารณะบริเวณโดยรอบ และได้เล่นกีฬาร่วมกับเด็ก ๆ ที่เข้ามาใช้บริการ โชว์สเต็ปการเตะจุดโทษฟุตซอล รวมทั้งชู้ตบาสเก็ตบอล กับเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ซึ่งเรียกเสียงกรี๊ด เสียงเชียร์ จากน้องๆ ที่มาฝึกซ้อมกีฬาได้เป็นอย่างดี
จากนั้น นายยศชนัน พร้อมคณะ นั่งล้อมวงพูดคุย รับฟังปัญหา และแนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ร่วมกับเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ตัวแทนชาวชุมชนในพื้นที่ กล่าวว่า ในอดีตพื้นที่ใต้ทางด่วนมักจะเป็นแหล่งมั่วสุม และมีกลุ่มคนเร่ร่อนมาอยู่ ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม แต่เมื่อได้รับการพัฒนาให้เป็นลานกีฬา ทำให้พื้นที่ใต้ทางด่วนกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เด็ก ๆ ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีพื้นที่ที่ได้มีกิจกรรมแสดงออก และออกกำลังกาย ซึ่งช่วยลดปัญหาอาชญากรรม และแหล่งมั่วสุม ทำให้เยาวชนห่างไกลจากปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง
ด้านนายยศชนัน กล่าวว่า เรื่องลานกีฬาใต้ทางด่วนต้องใช้ความร่วมมือจากหลายกระทรวง และ กทม. สิ่งสำคัญ คือ เรื่องอากาศ และความปลอดภัย เป็นส่วนจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่งการออกแบบเมืองจะช่วยทำให้โอกาสใหม่เกิดขึ้น จากการที่ลูกหลานได้เจอคนใหม่ ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เขาไปข้างหน้าโดยที่เราไม่ต้องกังวล อีกส่วนหนึ่งที่เพิ่งเปิดนโยบายไป คือ เรื่องคนไทยไร้จน เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ สามารถปรับใช้ได้เลย หลายคนอาจจะมองว่าเป็นการแจกเงิน ซึ่งไม่ใช่ แต่คือการที่รู้ว่าประชาชนเดือดร้อนแค่ไหน ใช้ชีวิตอย่างไร เป็นการนำข้อมูลไปให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปเร่งดูแล เปรียบเหมือนคนจะจมน้ำก็ต้องเข้าไปช่วยก่อน แล้วค่อยสอนให้เขาว่ายน้ำเป็น ขณะเดียวกัน จะไปดูผังเมืองใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะทำให้เป็นจุดค้าขาย หรือ จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา ก่อนที่ช่วงท้าย นายศชนัน ได้ขอโอกาสให้กับผู้สมัคร สส. กทม. พรรคเพื่อไทย ขอให้เลือกครบทั้ง 33 เขตเลย