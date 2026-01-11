'จิราภรณ์' จี้ รัฐเร่งแก้ปัญหาราคามะพร้าว หวั่นทุนจีนทุบตลาดพังยาวกระทบ ศก.ราชบุรี เผย ปชน.มีนโยบาย 'อัตราเป็นธรรม'แก้ปัญหาคนกลาง

วันนี้(11 ม.ค.)น.ส.จิราภรณ์ จิตร์มั่น ผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี เขต 5 อำเภอดำเนินสะดวก, บางแพ และอำเภอโพธาราม เฉพาะ ตำบลบ้านสิงห์, บ้านฆ้อง และดอนทราย หมายเลข 6 พรรคประชาชน กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรสวนมะพร้าวกำลังเผชิญปัญหาราคามะพร้าวตกอย่างรุนแรง จากผลละ 40 บาทในปี 2567 เหลือเพียงผลละ 2 -4 บาทในปี 2568 สวนทางกับความต้องการของตลาดโลกที่ยังต้องการสูงและราคามะพร้าวขายเพื่อบริโภคภายในประเทศก็มีราคาแพง
"จังหวัดราชบุรี เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมอันดับ 1 ของประเทศ ทั้งยังเป็นสินค้า GI ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในระดับอุตสาหกรรม มีโรงงานหรือล้งรับซื้อมากกว่า 200 แห่ง แต่ภาครัฐรับทราบข้อมูลดีกว่ามีไม่ถึง 50 แห่งที่ถูกกฎหมายและเป็นทุนต่างชาติโดยเฉพาะทุนจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกขนาดใหญ่ ราคาขายมะพร้าวสูงถึงลูกละ 100 บาท แต่แทบไม่มีการตรวจ ซึ่งหลายปีมานี้สังเกตได้ถึงความไม่ปกติส่อไปในทางรวมหัวกันฮั้วเพื่อกดราคารับซื้อหน้าสวนจนเหลือราคาต่ำกว่า 10 บาท ทั้งที่ไม่ได้มากจนล้นตลาด เลวร้ายสุดคือเหลือ 2 บาท ในขณะที่ต้นทุนมากกว่า 4 บาท"
น.ส.จิราภรณ์ กล่าวต่อไปว่า ปัญหาราคามะพร้าวไม่ต่างจากผลไม้เศรษฐกิจอื่นของไทยที่โรงงานทุนจีนเข้าไปแทรกแซงบิดเบือนราคาปกติ ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน ราชาผลไม้ไทยที่กำลังกลายเป็นอดีต และมะพร้าวผลไม้เศรษฐกิจอันดับ 2 ของไทยกำลังเผชิญชะตากรรมเดียวกันหากภาครัฐไม่ทำอะไรเลย
"ต่อให้เป็นรัฐบาลรักษาการก็ทำได้ ช่วยเข้าไปตรวจสอบและหามาตรการพยุงราคาโดยด่วนอย่ามัวแต่หาเสียงจนทอดทิ้งเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเกษตรกรไทยไม่ขยัน รู้ไม่เท่าทัน หรือเป็นเพราะความโชคร้าย แต่เกิดขึ้นเพราะความไม่เอาไหนของภาครัฐที่ปล่อยปละละเลยให้ทุนต่างชาติมารวมหัวกันทำร้ายเกษตรกรไทย"
น.ส.จิราภรณ์ ย้ำว่า หากปล่อยไปเรื่อย ๆ มะพร้าวไทยซึ่งควรเติบโตจากโอกาสที่ตลาดโลกนิยมมากขึ้นทั้งมะพร้าวสดและแปรรูป ไม่เฉพาะแค่จีนเท่านั้นแต่รวมถึงตลาดอเมริกาและยุโรปที่เติบโตขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาตลาดมะพร้าวไทยค่อนข้างผูกตัวเองกับตลาดจีนทำให้ถูกดราคาได้ง่าย ประกอบกับการเติบโตขึ้นของเวียดนามที่ผลิตมะพร้าวได้มากขึ้น ขนส่งได้สะดวกกว่า และรัฐบาลเวียดนามมียุทธศาสตร์ที่ดีโดยไม่พึ่งตลาดจีนอย่างเดียว แต่ยังมีตลาดสหรัฐเป็นตลาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งด้วย สิ่งเหล่านี้ย้ำเตือนว่าถ้าภาครัฐไทยยังไม่ตื่นตัว จริงจังกับการปรับโครงสร้างการเกษตรไทยก็อาจพังทั้งระบบ
สำหรับทางออก น.ส.จิราภรณ์ กล่าวว่า ในระยะสั้นต้องมีการพยุงราคาและตรวจสอบความไม่ปกติหรือการฮั้วกันแล้วบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว พรรคประชาชนมีนโยบาย สินค้าเกษตรราคาเป็นธรรมเพื่อเกษตรกรไทย โดยเสนอให้คำนวณต้นทุนและกำไรทั้งระบบเพื่อกำหนด "อัตราที่เป็นธรรม" ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ป้องกันไม่ให้ผลประโยชน์ตกอยู่ที่พ่อค้าคนกลาง และให้เกษตรกรได้รับส่วนแบ่งกำไรที่เหมาะสม ไม่ใช่ให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับพ่อค้าคนกลางหรือโรงงานแปรรูปเพียงฝ่ายเดียว อย่างไรก็ตาม ตนจะผลักดันในส่วนของราคามะพร้าวเนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของราชบุรีและในระดับประเทศ