นายกฯจบตะลอนกรุงนั่งตุ๊กตุ๊กลงเยาวราช ทักทายปชช.-ต่างชาติ หาเสียงช่วย "ลลิดา" แวะชิมสตรีทฟู๊ด

“อนุทิน” ปิดจบ “วันเดย์ทริป“ นั่งตุ๊กตุ๊ก ลงที่ถนนเยาวราช แวะทักทายประชาชน-นักท่องเที่ยว ทุกภาษา ช่วยหาเสียง ”ลลิดา“ ผู้สมัคร สส.เขต1 พระนคร-สัมพันธวงศ์-ป้อมปราบศัตรูพ่าย-ดุสิต แวะชิมสตรีทฟู๊ด หมูสะเต๊ะ-เกี๊ยวซ่า
ช่วงเย็นของวันนี้ (11 มกราคม) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นำแคนดิเดตของพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยทีมเศรษฐกิจและแกนนำพรรค เดินทางมายังจุดสุดท้ายของการหาเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่วัดมังกรกมลาวาส เพื่อช่วย นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา ผู้สมัคร สส. เขต 1 เขตพระนคร สัมพันธวงศ์ป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดุสิต เดินทางมาด้วยรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ทะเบียน สก 1398
โดยนายอนุทิน และทีมภูมิใจไทยได้เข้าไปยังวัดมังกร เพื่อเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้ ช่วงหนึ่งนายอนุทินได้พูดเป็นภาษาจีนกับอาม่าที่มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า “ซาน สือ ชี” ซึ่งแปลว่า 37 ซึ่งเป็นเบอร์ของพรรคภูมิใจไทย จากนั้นได้เดินพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ถนนแปลงนาม เพื่อจะตัดออกไปยังเยาวราช โดยตลอดทางได้พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีผู้เข้ามาขอถ่ายรูปจำนวนมาก ช่วงหนึ่งมีแม่ค้าพูดกับนายกฯว่า “ขอให้ทำเหมือนเดิม” นายอนุทินจึงพูดว่า “ต้องทำให้ดีกว่าเดิมสิ” แม่ค้ารายเดิมจึงถามอีกว่า “สู้มั้ย” นายอนุทินตอบทันทีว่า “สู้มาตั้งนานแล้ว”
จากนั้นได้เดินต่อมายังถนนแปลงนาม ซึ่งเมื่อตัดออกไปก็จะเป็นถนนเยาวราช ทั้งนี้ตลอดเส้นทาง ได้ทักทายพ่อค้าแม่ค้า และสอบถามว่าขายดีหรือไม่ และแวะถ่ายรูปกับประชาชน นอกจากนี้ยังได้ทักทายนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นภาษาจีน รวมถึงได้ทักทายนักท่องเที่ยวอีกหลายสัญชาติ ทั้งแคนนาดา อังกฤษ อเมริกา เยอรมัน และอิตาลี ก่อนจะแวะชิมอาหารสตรีทฟู๊ดร้านดัง ไม่ว่าจะเป็นหมูสะเต๊ะและเกี๊ยวซ่า
จากนั้นนายอนุทินได้เดินบริเวณถนนเยาวราชเส้นหลัก พร้อมทักทายประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาบริเวณถนนแห่งนี้ ตลอดเส้นทางมีการขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก