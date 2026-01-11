"อนุทิน" เชื่อปักธงกทม.เมินโค้งสุดท้ายรับรู้สึกนำ ไม่แข่งทีมบริหารส้มแต่บลัฟประสบการณ์ไม่ใช่เพิ่งทำงาน

นายกฯ บอกขนแขนสแตนด์อัพ หลังหาเสียงกทม.ทั้งวัน บอกวันนี้ต่างจากอดีต มั่นใจปักธงได้ ไม่ขอประเมินโค้งสุดท้าย ขอวิ่งทางตรงอย่างเดียวกลัวแหกโค้ง รับรู้สึกนำอยู่ เมินพรรคส้มเปิดทีมบริหาร ไม่ขอแข่งใคร แต่บุคลากรทุกคนมีประสบการณ์ไม่ใช่เพิ่งมาทำงาน
วันนี้ (11ม.ค.) เมื่อเวลา 18.00 น. ที่เยาวราช นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการลงพื้นที่ในวันนี้ ว่า ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การต้อนรับที่ดี ในการลงพื้นที่เราได้บอกว่าจะทำอะไรให้ และพี่น้องประชาชนบอกว่าควรจะทำอะไรเพิ่มเติม เราจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นความต้องการของประชาชนจริงๆมาต่อยอดคำว่าภูมิใจไทยพลัส ซึ่งเราพลัสทุกวัน ใครมีอะไรก็บอกมาเราจะเอาไปพลัส
ส่วนมีความมั่นใจว่าจะปักธงในพื้นที่กทม.ได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราต้องมีความมั่นใจว่าจะปักธงสนามกทม.ได้ แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของพี่น้องประชาชน พรรคภูมิใจไทยให้การยอมรับ และนับถือในทุกรูปแบบ
เมื่อถามว่า พรรคประชาชนเปิดทีมบริหารแล้ว พรรคภูมิใจไทยมั่นใจว่าจะสู้ได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราไม่ไปเทียบกับใคร แต่เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราได้นำเสนอไป เรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ มีผลงานซึ่งได้ทำงานจริงมาแล้ว แต่ละคนที่เข้ามาไม่ใช่เพิ่งเข้ามาทำงาน แต่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตามสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเติบโตมาในสายราชการ สายธุรกิจ หรือภาคเอกชน
เมื่อถามว่า มองบรรยากาศการหาเสียงในวันนี้กับในอดีตต่างกันหรือไม่ นายอนุทิน หัวเราะก่อนตอบว่า “พูดแล้วคนแขนสแตนด์อัพ เพราะว่าดี”
เมื่อถามว่า ประเมินโค้งสุดท้ายอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีคำว่าโค้งสุดท้าย พรรคภูมิใจไทยวิ่งทางตรงอย่างเดียว เพราะเดี๋ยวแหกโค้ง
เมื่อถามว่า พรรคภูมิใจไทยจะถึงเส้นชัยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า รู้สึกว่านำอยู่
เมื่อถามว่า ขอพรอะไรที่วัดมังกรกมลาวาสบ้างนายอนุทิน กล่าวว่า ขอให้ประเทศไทยมีความสงบสุขร่มเย็น พี่น้องประชาชนมีความสงบสุขก็พอแล้ว เพราะเราก็เป็นหนึ่งในนั้น ไม่ได้ขอให้ตัวเอง
ส่วนได้ขอให้พรรคภูมิใจไทยคว้าชัยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าประเทศไทยมีความสงบสุขร่มเย็น พี่น้องประชาชนมีความรักสามัคคีกัน ประเทศไทยได้รับการยอมรับเคารพจากนานาประเทศ ถ้าขอแบบนี้แสดงว่าพรรคภูมิใจไทยต้องเข้าไปบริหารประเทศนี้