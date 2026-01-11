ป.ป.ช. ภาค 1 จับนอมินี เปิดหจก.คู่เทียบเสนอราคาเอื้อประโยชน์ อดีตสจ.ลพบุรี เสียหายกว่า 3 ล.

ป.ป.ช. ภาค 1 จับนอมินี เปิด หจก. คู่เทียบเสนอราคาเอื้อประโยชน์ อดีต สจ. เมืองลิง โครงการซ่อมถนนลูกลัง เสียหายกว่า 3 ล้าน
วันนี้ (10 ม.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้สั่งการให้ชุดจับกุมฃประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอพัฒนานิคม ร่วมกันจับกุมตัว�นายจอม (สงวนนามสกุล) ผู้ถูกกล่าวหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ที่ 9/2568 และ ที่ 10/2568 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2568 ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86
โดยมีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดคือ นายจอมฯ ได้จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยะมงคล คอนสตรัคชั่น โดยมิได้มีจุดประสงค์ในการประกอบธุรกิจการค้าที่แท้จริง หากแต่จัดตั้งมาเพื่อเป็นคู่เทียบในการเสนอราคาอันเป็นการช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ให้กับห้างหุ้นส่วน ของอดีต สจ. ลพบุรี รายหนึ่ง เพื่อให้ได้เข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ �จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก สายบ้านฉาง - บ้านเหวตาบัว หมู่ที่ 3 งบประมาณ 1,900,000 บาท
และ 2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ 1 สายโปร่งนกเป้า - ปรางน้อยพัฒนา งบประมาณ 1,898,000 บาท
ก่อนการจับกุมครั้งนี้ชุดสืบสวนได้สืบทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาตามหมายจับได้หลบมาพักอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่หมู่ 10 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จึงได้ลงพื้นที่สืบสวนจนพบบุคคล มีลักษณะตำหนิรูปพรรณคล้ายบุคคลตามหมายจับเดินอยู่บริเวณถนนสาธารณะ จึงได้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ช. และเจ้าพนักงานตำรวจ เพื่อขอตรวจสอบเอกสารประจำตัวพบว่าบุคคลดังกล่าวคือนายจอมฯ ผู้ถูกกล่าวหาตามหมายจับ ชุดจับกุมจึงได้แสดงหมายจับของศาลอาญา โดยนายจอม ยอมรับว่าตนเองคือบุคคลตามหมายจับจริง และยังไม่เคยถูกจับตามหมายจับมาก่อน จึงแจ้งว่าจะต้องถูกจับ จากนั้นควบคุมตัวไปทำบันทึกการจับกุมลงบันทึกประจำวัน ที่สถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม และจะได้นำตัวส่งพนักงานอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 1 เพื่อฟ้องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ต่อไป