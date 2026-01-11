เด็กไทยสุขภาพใจพัง! เหงา–โดดเดี่ยว -เครียดบ่อย กว่า 9 ล้านคนไม่พอใจชีวิต เหตุขาดความผูกพันครอบครัว

สสส.เผยสุขภาพใจเด็กไทย 29% เหงา–โดดเดี่ยว 14% เครียดบ่อย เด็กกว่า 9 ล้านไม่พอใจชีวิต เหตุขาดความผูกพันครอบครัว “วันเด็ก 2569” สสส. สานพลังภาคี เปิดบ้านจัดกิจกรรมศิลปะด้านใน เติมใจเด็ก–ครอบครัว สร้างสุขภาวะยั่งยืน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาวะเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรม “ดูแลวัยเด็กด้วยศิลปะด้านใน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2569” เปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน พ่อแม่ และผู้ดูแลเด็ก ได้เรียนรู้และเยียวยาใจผ่านกระบวนการศิลปะ เพื่อเสริมพัฒนาการสมวัยและเพิ่มความผูกพันในครอบครัว
นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. เปิดเผยว่า ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จากผลสำรวจเยาวชนไทยปี 2568 กลุ่มตัวอย่าง 12,139 คนทั่วประเทศ พบว่า เด็ก 29% รู้สึกเหงาและโดดเดี่ยว, 14% เครียดบ่อย และที่น่ากังวลคือ 7% หรือราว 9 ล้านคน ไม่พึงพอใจในชีวิตตนเอง โดยสาเหตุสำคัญมาจากการขาดความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงในครอบครัว สอดคล้องกับรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัวที่ชี้ว่า ความเครียดด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวเพิ่มจาก 43.5% (ปี 2566) เป็น 56.1% (ปี 2568)
สสส. จึงขับเคลื่อนกิจกรรมวันเด็กปีนี้ผ่านแนวคิด “ดูแลวัยเด็กด้วยศิลปะด้านใน” ใช้กระบวนการศิลปะเป็นเครื่องมือดูแลสุขภาวะทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ อาทิ การเล่านิทานเสริมจินตนาการ การวาดภาพ–ระบายสีน้ำแห่งความสุข การเชื่อมจิตใจกับศิลปะด้วยเสียง กิจกรรมประกอบหนังสือ และนิทรรศการสร้างสุข เพื่อพัฒนา “ทักษะชีวิตปลอดภัย” และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เด็กได้ใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัว ขณะที่ผู้ปกครองได้รับองค์ความรู้และแรงบันดาลใจในการใช้ศิลปะส่งเสริมพัฒนาการลูกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย
ด้าน นายอนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี หัวหน้าโครงการสร้างมาตรฐานวิทยากรต้นแบบศิลปะด้านในฯ กล่าวว่า กิจกรรมปี 2569 จัดภายใต้แนวคิด “เติมใจวันเด็กด้วยศิลปะด้านใน” มุ่งสร้างการเรียนรู้แบบองค์รวม ผ่าน 3 โซนไฮไลต์ ได้แก่1.โซนวงกลมยามเช้า สร้างพลังใจด้วยบทกลอน เสียงเพลง และจังหวะท่าทาง 2.โซนศิลปะด้านใน ฟังนิทาน วาดภาพ ระบายสีน้ำ เปิดพื้นที่จินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัด 3.โซนภาคีเครือข่าย สสส. เล่น–เรียนรู้การเชื่อมใจด้วยศิลปะเสียง ชมนิทรรศการตระหนักรู้ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ และหนังสือเลี้ยงดูลูกให้สุขภาวะดี 4 มิติ ผู้สนใจนำเครื่องมือ ศิลปะด้านในไปใช้ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมในเด็ก เยาวชน และครอบครัว สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ศิลปะด้านใน”