“ชยพงศ์” ผู้สมัคร สส. คลองเตย-วัฒนา ไทยก้าวใหม่ ปลื้มกระแสตอบรับดีต่อเนื่อง คนในพื้นที่เชียร์ให้ได้เข้าสภาฯ หวังลุ้นที่นั่งดันนโยบายปักหมุดการศึกษา พัฒนาทุกพื้นที่ให้เท่าเทียม
นายชยพงศ์ สายฟ้า ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตคลองเตย–วัฒนา เบอร์ 3 พรรคไทยก้าวใหม่ เปิดเผยว่า หลังเดินหน้าลงพื้นที่รับฟังปัญหาและนำเสนอนโยบายของพรรคอย่างต่อเนื่อง กระแสตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดี พร้อมแสดงความหวังคว้าที่นั่งเพื่อผลักดันการพัฒนาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยย้ำว่า “การศึกษา” คือกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ เขตวัฒนาและเขตคลองเตยเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาจึงจำเป็นต้องดำเนินควบคู่กันอย่างเท่าเทียม เชื่อมโยงศักยภาพของทั้งสองพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงโอกาสได้อย่างเสมอภาค
นายชยพงศ์ ระบุว่า เด็กและเยาวชนในพื้นที่ควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม พรรคไทยก้าวใหม่พร้อมผลักดันการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต อาทิ CODING และ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ผ่านหลักสูตรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “ปักหมุดการศึกษา พัฒนาด้วยเทคโนโลยี ทุกพื้นที่ต้องเท่าเทียม”
สำหรับนโยบายด้านการศึกษา พรรคไทยก้าวใหม่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและมุ่งสร้างความเท่าเทียมอย่างแท้จริง ตั้งแต่การเรียนฟรีจนจบระดับปริญญาเอก การปลดภาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การเพิ่มโครงการอาหารเช้าสำหรับนักเรียน การยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติ รวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
นายชยพงศ์ กล่าวย้ำว่า ทุกครั้งที่เดินหาเสียงจะมีชาวบ้านเข้ามาให้กำลังใจตลอดเส้นทาง เพราะอยากเห็นตนที่ถือเป็นลูกหลานคนในพื้นที่เกิดและเติบโตที่นี่ ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ในสภาฯ เพื่อแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อให้เด็ก และเยาวชนในเขตคลองเตย และเขตวัฒนาสามารถเติบโตอย่างสมบูรณ์ เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม จึงขอโอกาสจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตยและเขตวัฒนา สนับสนุนเลือก ชยพงศ์ สายฟ้า เบอร์3 พรรคไทยก้าวใหม่ในการเลือกตั้งครั้งนี้