'พีระพันธุ์' การันตี 'อรัญญา' เบอร์ 15 ตัวจริงเขต 8 กทม.ชูหั่นราคาน้ำมัน-แก๊ส เพื่มเบี้ยคนพิการ 1,500

'พีระพันธุ์' การันตี 'อรัญญา' เบอร์ 15 ตัวจริงจตุจักร-หลักสี่ ชูนโยบายปี 69 หั่นราคาน้ำมัน-แก๊ส พร้อมเพื่มเบี้ยคนพิการ 1,500
วันที่ 10 มกราคม 2569 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วย นางสาวอรัญญา มณีแจ่ม หรือ 'หมวย' ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 8 (จตุจักร–หลักสี่) เบอร์ 15 ลงพื้นที่เขตจตุจักร เยี่ยมเยียนและพบปะประชาชนในหลายชุมชน อาทิ ชุมชนสวนผัก ชุมชนเจริญชัย ชุมชนไทรคู่ ชุมชนป่ากล้วย ชุมชนริมคลองบ้านสวน ชุมชนกรุงเทพพัฒนา และชุมชนบ่อฝรั่ง
จากการลงพื้นที่พบว่าหลายชุมชนประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก โดยเฉพาะชุมชนสวนผักที่มีซอยคับแคบและเป็นซอยตัน ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างยากลำบาก นายพีระพันธุ์ยังได้เข้าเยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งยังขาดการดูแลจากภาครัฐ พร้อมให้กำลังใจและชูนโยบายเพิ่มสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการเป็น 1,500 บาท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และกำชับให้นางสาวอรัญญาเร่งสำรวจจัดทำฐานข้อมูลปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
ขณะที่ชุมชนเจริญชัย พ่อค้าแม่ค้าสะท้อนปัญหาค่าครองชีพ โดยเฉพาะราคาน้ำมันและแก๊สหุงต้มที่กระทบต่อต้นทุนการค้าขาย พร้อมขอบคุณนายพีระพันธุ์ที่ผลักดันการลดค่าไฟฟ้าจนเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยนายพีระพันธุ์ยืนยันว่า ในปี 2569 พรรครวมไทยสร้างชาติตั้งเป้าปรับลดราคาแก๊สหุงต้มให้ต่ำลงอีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้สามารถตรึงราคาไว้ที่ 423 บาท พร้อมเดินหน้าปรับโครงสร้างราคาน้ำมันใหม่ทั้งระบบ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำมันในราคาที่ถูกลง
นายพีระพันธุ์ยังฝากความมั่นใจถึงนางสาวอรัญญา ผู้สมัครเบอร์ 15 โดยระบุว่า ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา 'หมวย' ทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค แม้เป็นผู้หญิงตัวเล็กแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน พร้อมสนับสนุนให้กลับมาเป็นตัวแทนของชาวจตุจักร–หลักสี่อีกครั้ง