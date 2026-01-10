'สุรเดช'หนุน แนวคิด 'พิพัฒน์' สร้าง Disney Land สวนสนุกระดับโลก ไม่มีกาสิโน-บุหรี่ แต่อยากให้เพิ่มสโคปเป็น DISNEY WORLD

วันนี้(10 ม.ค.)นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ นักการเมืองอิสระและอดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แสดงความเห็นด้วยกับแนวคิดของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม ที่มีแนวคิดจะทำ Disney Land หรือสวนสนุกในประเทศไทย ซึ่งตนในฐานะที่เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งและประธานคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา มาประมาณเกือบ 7 ปีและยังเคยเป็นประธานอนุกรรมาธิการ วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรอีกหลายคณะ เมื่อในปี 2544ได้เคยศึกษาผลักดันเกี่ยวกับการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้อย่างจริงจังในภาคอีสานซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัดคือ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ และ ศรีสะเกษ ซึ่งเราอยากให้จังหวัดเหล่านี้
มีความเฟื่องฟูทางด้านการท่องเที่ยว จึงมีความคิดที่อยากจะนำสวนสนุกระดับโลกคือ Disney World เข้ามาโปรโมทการท่องเที่ยวในภาคอีสานโดยคาดหวังให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในภาคอีสานให้มากขึ้น ให้เป็นแม่เหล็กที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามา ด้วยการสร้างสวนสนุกระดับโลกในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นสวนสนุกที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับครอบครัว ไม่มีเรื่องของกาสิโนและไม่มีพื้นที่สำหรับการสูบบุหรี่
นายสุรเดช กล่าวว่าสิ่งที่อยากแนะนำคือการสร้างสวนสนุกตามแนวคิดของนายพิพัฒน์ ที่จะสร้าง Disney Land แต่ตนเห็นว่าควรจะสร้าง Disney World ซึ่งจะใหญ่กว่าถึง 20 เท่า เป็น Big Entertainment City ซึ่งมีทุกอย่างทั้งสวนสนุก สนามกีฬา เวทีคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ และยังมีโรงแรมรีสอร์ทอีกมากเกือบ 30 แห่ง สนามกอล์ฟขนาดใหญ่อีก 3-4แห่ง ร้านอาหารภัตราคาร สถานที่ประกอบกิจกรรมสันทนาการ WELLNESS&SPAและFITNESS CENTER แต่ไม่มีกาสิโน และคิดว่าจะสามารถเพิ่มเม็ดเงินทางด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมหาศาลและยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งประเทศไทยต้องเน้น 3 เรื่องสำคัญที่จะนำรายได้เข้าประเทศคือ 1.เน้นเรื่องการท่องเที่ยว 2.เน้นเรื่องการลงทุน และ 3.เน้นเรื่องของการส่งออก ซึ่งทั้ง 3 เรื่องนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะสามารถเพิ่มจีดีพีของประเทศได้ ดังนั้นตนจึงยินดีที่จะให้ข้อมูลผ่านสื่อไปถึงรัฐมนตรี เพราะในอดีตตนได้พาคณะทำงานเดินทางไปศึกษาประสานงานและพยายามผลักดันอย่างจริงจังในทุกภาคส่วนกับทาง DISNEY WORLD ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาให้กับประเทศไทย โดยเสียสละใช้งบประมาณส่วนตนทั้งหมดของนายสุรเดชเองมาแล้ว
นายสุรเดช กล่าวว่าส่วนตัวคิดว่าโครงการนี้ไม่ใหญ่มากเกินไปถ้าจะสร้างในประเทศไทย ซึ่งในอดีตปี2544ทางกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ วุฒิสภา ที่มีตนเป็นประธานอนุกรรมาธิการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ด้านการท่องเที่ยว ได้เดินทางไปดูในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 5 จังหวัดในภาคอีสานรวมเนื้อที่ประมาณ 2,000,000 ไร่ แต่เราต้องการ เพียง 75,000 ไร่ หรือเท่ากับ 30,000 เอเคอร์ ซึ่งเท่ากับใช้พื้นที่เพียง 3-4 % ของพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เฉพาะที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหา เป็นดินทรายเพาะปลูกไม่ได้เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ก็คงต้องแล้วแต่ทางรัฐบาลจะตัดสินใจหรือคิดว่า ณ ปัจจุบันพื้นที่หรือภาคไหนที่เหมาะสม เพียงแต่ส่วนตัวอยากให้โครงการนี้เกิดขึ้น และตนมั่นใจว่าโครงการ Disney world หากไปตั้งในพื้นที่ไหนก็จะฮือฮาและสามารถดึงเม็ดเงินมหาศาลจากต่างประเทศทั่วโลกเข้ามาในพื้นที่นั้นๆและประเทศไทย ทั้งยังสร้างงานในอัตราค่าจ้างที่สูงเทียบค่าจ้างในสหรัฐอเมริกาเกือบ 80,000อัตราอีกด้วย ปัจจุบัน Disney world มีเพียง1แห่งในโลกคือที่สหรัฐอเมริกา จึงอยากให้เกิดขึ้นในเอเชียอีก 1 แห่งคือที่ประเทศไทย
นายสุรเดช กล่าวว่า ส่วนตัวขอชื่นชมแนวคิดของนายพิพัฒน์ ในเรื่องนี้เพราะตนเคยมีแนวคิดนี้มาก่อนนานแล้วกว่า 20 ปี และในปีพศ. 2544 ตนเคยนำคณะทำงานเดินทางไปพบกับประธาน Disney World ในอดีตที่เมืองออรัลโด้ รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พูดคุยกันซึ่งในตอนนั้น Disney World มีนโยบายที่อยากไปลงทุนในประเทศอื่นๆ โดยมีเงื่อนไขว่าประเทศที่ Disney จะไปลงทุน รัฐบาลของประเทศนั้นจะต้องถือหุ้นร่วมกับ Disney 50% เพราะเขาไม่ต้องการให้รัฐบาลประเทศนั้นๆทิ้งโครงการเขา ตนเชื่อว่าหลังจากมีสวนสนุกแล้วก็จะมีสาธารณูปโภคต่างๆเข้าไปรองรับโครงการด้วย ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำ มีรายได้ที่ยั่งยืนอีกด้วย
นายสุรเดช กล่าวด้วยว่า อยากเสนอแนะให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สั่งการให้เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยในสหรัฐอเมริกาประสานไปทาง ประธานของDisney World ที่รัฐฟลอริดา
ซึ่งเป็น Disney World แห่งเดียวในโลก เพื่อให้รัฐมนตรีเข้าเจรจาที่จะทำ Disney World ในประเทศไทย ซึ่งส่วนตัวคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรเสียหายมีแต่ win win ทั้งสองฝ่าย
ผู้สื่อข่าวถามว่า Disney World จะสามารถนำมาทดแทนเอนเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ที่แท้งไปก่อนหน้านี้ได้ใช่หรือไม่ นายสุรเดช กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่าเหนือชั้นและสามารถทดแทนได้ดีกว่ามากเลย เพราะ Disney World จะมี concept ที่ชัดเจนคือไม่เอากาสิโน โดยเค้าใช้คำ Family-Friendly Policy ซึ่งก็คือนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว No Smoking & No Casino ซึ่งเหมาะสมสำหรับเด็ก
อย่างไรก็ตาม หากรัฐมนตรีสนใจ ตนก็ยินดีที่จะมาพูดคุยกัน เพราะตนมีข้อมูลอยู่จำนวนมากที่ได้เคยศึกษาไว้ในอดีต และที่ตนสนับสนุนโครงการนี้เพราะเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติไม่ได้มองว่าใครอยู่พรรคการเมืองไหน และคิดว่าคนที่เป็นผู้แทนประชาชนก็ควรจะทำอะไรเพื่อประชาชนด้วยจิตวิญญาณอย่างแท้จริง