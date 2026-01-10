ซึ้งกินใจ! "ดร.พิมพ์รพี" แปลงนโยบายปชป. เป็นจดหมายทวงสัญญาจาก "ลูกในครรภ์" เกิดมาไม่จน-เป็นนักอวกาศช่วยเกษตรกร

วันนี้ (10 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 27 ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์ด้วยการนำเสนอนโยบายพรรคในรูปแบบการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่และกินใจ ผ่านมุมมองของ "เด็กหญิงฟ้าใหม่" ซึ่งเป็นตัวแทนของ "ลูกน้อยในครรภ์" ที่เขียนจดหมายถึงพ่อแม่ เพื่อทวงถามถึงอนาคตและคุณภาพชีวิตที่ควรได้รับเมื่อลืมตาดูโลก
โดยโพสต์ดังกล่าวระบุหัวข้อว่า "สัญญาใจ... จากลูกน้อยในครรภ์" ซึ่งมีเนื้อหาเปรียบเสมือนพันธสัญญาที่รัฐและผู้ใหญ่ควรมีให้แก่เด็กที่จะเกิดมาในยุคนี้ เพื่อไม่ให้ต้องเผชิญกับความลำบากเหมือนคนรุ่นก่อน โดยมีการสรุปเป็น "เช็กลิสต์" 4 ข้อสำคัญตามช่วงวัย ที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของพรรคประชาธิปัตย์ ได้แก่:
วันเกิด: แม่และเด็กต้องได้รับการ "โอบอุ้ม" ดูแลสุขภาพอย่างแท้จริงเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
วันเรียน: เด็กไทยต้องได้ "เรียนฟรี" และมีทักษะภาษาที่ใช้งานได้จริงตามนโยบาย "English for All"
วันทำงาน: สร้างโอกาสในการตั้งตัว ด้วยนโยบาย "40,000 บาทแรกไม่เสียภาษี"
วันที่พ่อแม่แก่เฒ่า: ลูกหลานต้องดูแลบุพการีได้ โดยมีรัฐช่วยหนุนเสริมด้วย "เบี้ยคนชรา 1,000 บาท"
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอนโยบายด้านเทคโนโลยีที่ฉีกกรอบเดิมๆ โดยให้ "ลูกในครรภ์" วาดฝันอยากเป็น "นักอวกาศ"เพื่อนำเทคโนโลยีดาวเทียมกลับมาช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้พ้นจากความยากจน สะท้อนให้เห็นว่าหากรัฐให้โอกาส เด็กไทยทุกคนก็พร้อมจะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นความหวังของประเทศ
ถือเป็นการสื่อสารที่นำ "นโยบาย" มาผูกโยงกับ "อารมณ์ความรู้สึก" (Emotional Storytelling) ได้อย่างน่าสนใจ เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของพรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 27 พร้อมลงชื่อ ฟ้าใหม่ ทำเป็น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงของประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ประกาศ “ไทยหายจน ด้วยคนทำเป็น”