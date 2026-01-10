“ธรรมนัส” เปิดศึกเลือกตั้งวันแรกที่ จ.นครนายก เดินตลาดพบชาวบ้าน ชู ลดต้นทุนเกษตร-ดันท่องเที่ยวเมืองรอง ลุยแก้เศรษฐกิจฐานราก มั่นใจผู้สมัคร 2 เขตคนคุ้นพื้นที่ ประกาศเดินสายหาเสียงสบาย ๆ ให้ ปชช.ตัดสินใจ 8 ก.พ.
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2569 พรรคกล้าธรรม นำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้สมัคร สส.นครนายก ของพรรค ได้แก่ นายปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร ผู้สมัคร สส.เขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลข 2 และนายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ผู้สมัคร สส.เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลข 4 ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนจังหวัดนครนายก ในหลายจุดสำคัญของจังหวัด อาทิ ตลาดเก่าองครักษ์ ตลาดบ้านนา ตลาดอำเภอเมือง และตลาดนัดวัดวังปลาจีด ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง มีประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจ
โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกของการหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ และจังหวัดนครนายกถือเป็นที่ ๆ ตนผูกพัน เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ตนเคยใช้ชีวิตและศึกษาจบจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ และเป็นพื้นที่ที่เราส่งผู้สมัครทั้ง 2 เขต ซึ่งล้วนเป็นคนที่พี่น้องประชาชนรู้จัก มีประสบการณ์ เป็นอดีต สส.หลายสมัย การเริ่มต้นที่นี่จึงถือเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยหาเสียงจังหวัดแรกที่นี่
“ผมขอฝากถึงพี่น้องชาวจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจด้านการเกษตรเป็นหลัก โดยเฉพาะอำเภอองครักษ์ที่มีการปลูกข้าวเป็นจำนวนมากว่าพรรคกล้าธรรมให้ความสำคัญกับปัญหาราคาข้าวและต้นทุนการผลิตเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถือเป็นโจทย์สำคัญในนโยบายของพรรค และวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ๆ ให้การต้อนรับพวกเราและตอบรับผู้สมัครของพรรคเป็นอย่างดี”ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อด้วยว่า จังหวัดนครนายกเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพสูง ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและความใกล้กรุงเทพมหานคร ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระยะยาว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น น้ำตกหลายแห่ง ที่สามารถผลักดันให้จังหวัดนครนายกก้าวจากเมืองรองขึ้นสู่การเป็นเมืองหลักได้ไม่ยาก หากมีการวางแผนและบริหารจัดการอย่างจริงจัง
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตนจะไม่มีวันหยุด โดยหลังจากนครนายก จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดปทุมธานี จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก่น ตามลำดับ เพื่อพบปะประชาชนและสื่อสารนโยบายของพรรคให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ส่วนกรณีที่หลายพรรคการเมืองเริ่มเปิดตัวทีมบริหารหรือว่าที่รัฐมนตรีจากคนนอก ตนมองว่า ยังไม่ถึงเวลา และควรให้เกียรติการตัดสินใจของประชาชนก่อน โดยขอให้รอผลการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 จากนั้นจึงค่อยว่ากันเรื่องการจัดตั้งทีมบริหารประเทศ
ทั้งนี้ เมื่อถามว่ามีความกังวลต่อการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส ตอบว่า ไม่มี สบายๆ พร้อมย้ำว่า พรรคกล้าธรรมจะเดินหน้าสื่อสารนโยบายที่มุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก พ่อค้าแม่ค้า และเกษตรกร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะนโยบายธนาคารเพื่อประชาชนจะต้องทำให้ได้เพื่อคนฐานราก และสุดท้ายก็ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกพรรคและผู้แทนที่เห็นว่า สามารถดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของท่านได้ดีที่สุด