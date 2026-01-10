“วุฒิสภา” จัดงานวันเด็กแห่งชาติ “มงคล” เปิดห้องประชุมให้นั่งเก้าอี้ประธาน ขอให้เด็กเยาวชนรู้เท่าทันเทคโนโลยี-ปกป้องอธิปไตยของชาติ ด้าน “ภิญญาพัชญ์” เล่นใหญ่ แต่งตัวเป็นมาริโอ้ เรียกเสียงฮือฮา
วันนี้ (10 ม.ค. 2569) ที่รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 “ใต้ร่มพระบารมี แม่ฟ้าของแผ่นดิน" โดยมี นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภานางปัณณิตา สท้านไตรภพ เลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมงาน
นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา กล่าวให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนว่า เด็กและเยาวชนเปรียบเสมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์และงดงามที่จะต้องเติบโตในวันข้างหน้า ปัจจุบันการเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัด และจะต้องได้รับการหล่อหลอมที่ดีงาม โดยวันเด็กแห่งชาติปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี แม่ฟ้าของแผ่นดิน” เนื่องจากประเทศไทยเจริญเติบโตขึ้นมาได้ทุกวันนี้เพราะเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่รักและเสียสละเพื่อประชาชนชาวไทยทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาโดยตลอด
ขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนในปัจจุบันเกิดมาท่ามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป จึงต้องรู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งผู้ปกครองต้องช่วยกันป้องกันโทษที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีต่อเด็กด้วย อย่างไรก็ตามเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เราจึงต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีภัยคุกคามจากความไม่สงบต่าง ๆโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณชายแดน ทหารต้องทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดน
ดังนั้น จึงต้องมีความรักความสามัคคีของคนในชาติในการที่จะช่วยกันปกป้องอธิปไตยของประเทศ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่คนไทยให้การสนับสนุนและให้กำลังใจทหารแนวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นไปตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 ว่า “รักชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับเทคโนโลยี” ซึ่งปรารถนาจะให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ยึดมั่นไว้ คือ ความภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ รู้จักกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ผู้มีพระคุณ และครูอาจารย์ ตลอดจนมีจิตใจรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลเปิดมุมมองสู่โลกยุคใหม่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศที่มีคุณค่าได้อย่างภาคภูมิใจ
สำหรับบรรยากาศในวันนี้ ประธานวุฒิสภาได้เปิดโอกาสให้เด็กๆ ที่มาร่วมงาน ได้นั่งเก้าอี้ประธานวุฒิสภาและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พร้อมกับมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ขณะที่ น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน สว. เรียกเสียงฮือฮาโดยการแต่งกายเป็นมาริโอ้ แจกขนมให้กับเด็กๆ และร่วมเล่นเกมอย่างสนุกสนาน