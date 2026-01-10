“โฟล์ค ภูมิพัฒน์” ชูแคมเปญ“ใครไม่ทำผมทำ ”อาสาแก้ปัญหาดอนเมือง นับหนึ่งใหม่!

“โฟล์ค ภูมิพัฒน์” อาสาแก้ปัญหาให้ชาวดอนเมือง ขอเริ่มนับหนึ่งใหม่ อาสา โชว์วิสัยทัศน์ใช้ AI บริหารจัดการน้ำ แก้น้ำท่วมซ้ำซาก เดินหน้าขุดลอก–วางท่อใหม่ หวังประชาชนตัดสินใจจากผลงานจริง
วันนี้(10 ม.ค.69) นาย ภูมิพัฒน์ โหสกุล หรือ “โฟล์ค” ผู้สมัครสส. กทม.เขตดอนเมือง เบอร์ 5 พรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงเหตุผลที่ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งว่า ต้องการเห็นดอนเมืองซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเองได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ตนเกิดและเติบโตในพื้นที่ดอนเมืองมา 26 ปี และจะไม่หนีหายไปจากพื้นที่อย่างแน่นอน
นายภูมิพัฒน์ ระบุว่า แม้ตนจะเป็นบุตรชายของนายการุณ โหสกุล อดีต สส.กทม. แต่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่า การเมืองไม่ใช่การสร้างภาพ หากแต่คือการลงพื้นที่ แก้ไขปัญหา และเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง โดยผู้ที่ต้องได้ประโยชน์เป็นอันดับแรกคือประชาชนในพื้นที่
“ดอนเมืองขอเริ่มใหม่ที่ผม ให้เดินในแบบของผม แก้ปัญหาในแบบของผม ผมมีมุมมอง มีความคิด และอยากนำวิธีการใหม่ ๆ ของคนรุ่นใหม่เข้ามาแก้ปัญหา โดยคุณพ่อจะเป็นที่ปรึกษา เพราะบางปัญหาต้องใช้ประสบการณ์ของคนรุ่นก่อน ผมยืนยันว่าทุกคำสอนยังใช้ได้ดีจนถึงวันนี้” นายภูมิพัฒน์ กล่าว
นายภูมิพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนมีความมั่นใจในพรรคเพื่อไทย จากผลงานที่ผ่านมา ทั้งด้านการแก้ปัญหาปากท้องและการรับมือวิกฤตต่าง ๆ รวมถึงจุดยืนของพรรคที่ยืนเคียงข้างประชาชนอย่างชัดเจน ทำให้ตนสามารถโฟกัสการทำงานในพื้นที่ดอนเมืองได้อย่างเต็มที่ โดยไว้วางใจให้พรรคดูแลภาพรวมระดับประเทศ
สำหรับแคมเปญหาเสียงนายภูมิพัฒน์ชูแนวคิด “ใครไม่ทำ ผมทำ” โดยย้ำว่าที่ผ่านมาได้ทำในสิ่งที่หลายคนไม่ทำ ยึดหลักอ่อนน้อมแต่เข้มแข็ง ซื่อตรงต่อคำพูด พร้อมขอเริ่มนับหนึ่งใหม่จากศูนย์คะแนน และพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานจริงในพื้นที่
นายภูมิพัฒน์ ระบุว่า ปัญหาเร่งด่วนของชาวดอนเมือง คือปัญหาน้ำท่วม ซึ่งแม้ฝนตกเพียงเล็กน้อยก็เกิดน้ำท่วมในซอยย่อยและหมู่บ้านเก่า สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการน้ำและโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าสมัย จึงเสนอแนวทางแก้ไขทั้งการขุดลอกท่อ วางท่อระบายน้ำใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น รวมถึงประสานงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในการบริหารการปล่อยน้ำ
พร้อมเสนอการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการคำนวณและคาดการณ์สถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์ โดยเชื่อว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินและระบบถนนที่รองรับน้ำได้ดีขึ้น
นอกจากนี้นายภูมิพัฒน์ยังกล่าวถึงปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาจำนวนมาก อาทิ การฉีดพ่นยุง การฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัข–แมว รวมถึงปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนช่างอากาศอุทิศที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งส่งผลต่อการสัญจร และป้ายบอกทางที่ไม่ชัดเจนจนเกิดการจราจรติดขัด โดยตนได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เขตและฝ่ายโยธาอย่างต่อเนื่อง
นายยภูมิพัฒน์กล่าวว่ากระแสพรรคการเมืองเป็นเพียงสีสันทางการเมือง ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกกระแส ตนขอมุ่งทำงานเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือกจากผลงานจริง และแม้จะมีการวิเคราะห์ว่าพรรคเพื่อไทยอาจไม่ประสบความสำเร็จในพื้นที่ กทม. แต่กลับยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ตนฮึดสู้
“ยิ่งเขาบอกว่าพรรคของเรายากที่จะชนะ ผมก็ยิ่งฮึดสู้ เพราะมันเป็นไปไม่ได้ อย่างน้อย ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆ เราก็ต้องชนะด้วยการชนะใจประชาชน”นายภูมิพัฒน์กล่าว