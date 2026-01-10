“อภิสิทธิ์-การดี-กรณ์” ผนึกกำลังลุยสนามหลักสี่-จตุจักร ชูนโยบาย ‘เกิดปั๊บรับสิทธิ์’ สร้างรากฐานคุณภาพชีวิต

“อภิสิทธิ์-การดี-กรณ์” ผนึกกำลังลุยสนามหลักสี่-จตุจักร ชูนโยบาย ‘เกิดปั๊บรับสิทธิ์’ สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตเพื่ออนาคตที่ดีกว่า มุ่งมั่นยกระดับทักษะเด็กไทยรับโลกยุคใหม่
วันนี้(10 ม.ค.2569) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายกรณ์ จาติกวณิช และ นางการดี เลียวไพโรจน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคฯ ร่วมกันลงพื้นที่เขตหลักสี่-จตุจักร ร่วมกับ นายระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา ผู้สมัครเบอร์ 14 เพื่อพบปะและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน ณ ตลาดบองมาเช่ ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่น
นายอภิสิทธิ์ระบุว่า พรรคให้ความสำคัญกับการสนับสนุนคุณแม่ที่ขาดรายได้ในช่วงดูแลเด็กแรกเกิด พร้อมส่งเสริมโภชนาการและการออมเงินให้เด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน นอกจากนี้ยังเตรียมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกตำบลที่พรรคเคยเริ่มต้นไว้ให้ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับนโยบาย “เรียนฟรีจริง” ที่จะเข้าถึงเด็กทุกคน และหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการ “ปฏิรูปหลักสูตรครั้งใหญ่” เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น เด็กสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่สนใจเพื่อสะสมเป็นชุดทักษะ และสามารถโอนหน่วยกิตเพื่อตอบสนองความต้องการของชีวิตและการทำงานในโลกยุคใหม่
นายอภิสิทธิ์ยังได้กล่าวถึงความท้าทายจากการลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในช่วงที่ผ่านมา พบปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความหลากหลายของเด็กไทยและเด็กต่างด้าว รวมถึงปัญหาสังคมอย่าง บุหรี่ไฟฟ้า กัญชา และยาเสพติด ที่ส่งผลต่อสมาธิและการเรียนรู้ของเด็ก โดยย้ำว่าต้องแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านการประสานงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณสุข และแรงงาน
เมื่อถูกถามถึงเงื่อนไขการร่วมรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ย้ำจุดยืนที่ชัดเจนว่า รัฐบาลต้องมีความ “สุจริต” ไม่พัวพันกับธุรกิจสีเทา และต้องไม่สร้างความแตกแยกในสังคม
ส่วนกรณีที่นโยบายของพรรคถูกนำไปเปรียบเทียบนโยบายเติมเงินของพรรคอื่นนั้น นายอภิสิทธิ์มองว่าต้องแยกแยะระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจชั่วคราวกับการสร้างความยั่งยืน ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เน้น “การประกันรายได้” ทั้งในกลุ่มเกษตรกรและแรงงาน เพื่อให้ทุกคนมีหลักประกันในการสู้กับค่าครองชีพได้อย่างมั่นคง
“ขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่น งานข้างหน้ายังหนักมากทั้งพรรคประชาธิปัตย์ และหลังการเลือกตั้งด้วย ที่เราต้องทำงานอย่างต่อเนื่องกับประชาชนต่อไป” นายอภิสิทธิ์กล่าว