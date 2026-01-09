DBD ปักหมุดเชียงใหม่! งานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 2 สร้างโอกาสรวยให้ชาวเหนือ 15-18 ม.ค.นี้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าเต็มกำลัง สานต่อนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ ยกทัพแฟรนไชส์ 40 แบรนด์ดัง บุกตลาดภาคเหนือ สร้างโอกาสทางธุรกิจ มั่นใจช่วยคนไทยมีอาชีพ มีรายได้ เสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก
วันนี้(9ม.ค.)กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าสานต่อนโยบายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศ จัดกิจกรรม แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดงานครั้งที่ 1ที่ จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกขบวนแฟรนไชส์ชั้นนำกว่า 40 แบรนด์ ครอบคลุมธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม บริการ และค้าปลีก มาเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้เลือกสรรแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับความสนใจและศักยภาพของตนเอง พร้อมเจรจาซื้อขายธุรกิจได้โดยตรงกับเจ้าของแฟรนไชส์
ทั้งนี้ภายในงานกิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 2 มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ จากส่วนกลางสู่ภูมิภาค สนับสนุนให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยสามารถขยายธุรกิจสู่ตลาดท้องถิ่น สร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้าง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงาน ผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง สามารถเข้าถึงการลงทุนในรูปแบบแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่
การแสดงและจำหน่ายสินค้าธุรกิจแฟรนไชส์จากหลากหลายสาขา การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางการค้า การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ โดยมีสถาบันการเงิน ร่วมออกบูธ ให้คำแนะนำ และสนับสนุนเงินทุน พร้อมเงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นและส่วนลดแฟรนไชส์ราคาพิเศษเฉพาะภายในงานด้วย
สำหรับการจัดกิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพRoadshow ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนไทยในทุกภูมิภาค ซึ่งการจัดกิจกรรม แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 2 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2569 ณ ลานโปรโมรชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ (เซ็นเฟส) ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ขอเชิญผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 02-547- 5953, e-Mail:franchisedbd@gmail.com