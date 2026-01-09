นายกฯอวยพรวันเด็ก ขอเข้มแข็งเติบโตรับใช้บ้านเมือง เชิญเที่ยวทำเนียบรัฐบาลในวันเด็กแห่งชาติ

"อนุทิน" อวยพรวันเด็ก หลังเปิดให้นั่งเก้าอี้ผู้นำประเทศบนตึกไทย ขอ เป็นเด็กที่เข้มแข็ง เติบโต เพื่อรับใช้บ้านเมือง พร้อมเชิญชวนเด็กและเยาวชนเที่ยวทำเนียบรัฐบาลใน วันเด็กแห่งชาติ
วันนี้ (9ม.ค.) เมื่อเวลา 16.30 น. ที่บริเวณสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย วันนี้ทุกคนได้ถ่ายรูปในห้องทำงานของนายกรัฐมนตรี และได้ลงนามในฐานะนายกรัฐมนตรีในอนาคตของประเทศไทย เอาไว้ใส่กรอบเพื่อที่จะได้เตือนตัวเองว่าวันหนึ่งคำว่าในอนาคตก็จะเป็นปัจจุบัน และหวังว่า ณ ที่นี้เราจะมีเยาวชน ที่มีคุณภาพเป็นที่พึ่งพาของพวกเรา ในยาม เข้าสู่สูงวัย ขอเป็นกำลังใจร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่ ที่จะอำนวยพร ให้ลูกๆหลานๆทุกคนมีอนาคตที่ดีมีความรู้ความสามารถและสามารถนำสิ่งที่ตนมีมารับใช้ชาติบ้านเมืองได้ ขอแสดงความยินดีกับทุกคน ที่เลี้ยงลูก ซึ่งวันนี้มา 40-50 คนดูแล้วอนาคตไกลทุกคน ขอเป็นกำลังใจ นานๆเราได้มีโอกาสพบกัน แบบนี้ ขอให้มีความสุขกับบรรยากาศ ซึ่งอากาศวันนี้เย็นสบาย แล้วพรุ่งนี้ยังมีงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลหลายท่านใดที่นี้อาจจะต้องมาช่วยงานอาจจะทำให้ไม่มีโอกาสพาลูกหลานมาในวันพรุ่งนี้วันนี้จึงได้เปิด warm up ให้กับพวกท่านก่อน ขอแสดงความยินดี ที่ได้รู้จักเด็กๆทุกคนรวมทั้งพ่อกับแม่ด้วย มาทำงานหลายเดือนแล้วเห็นหน้าเห็นตากันคุ้นบ้างไม่คุ้นบ้างแต่วันนี้ถือว่าคุณน่ากันทุกคนขอให้มีความสุขและโชคดีตลอดปี คุณพ่อคุณแม่ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานหน้าที่ราชการเด็กๆขอให้เติบโตเป็นเด็กที่ เข้มแข็งมีความรู้ความสามารถ มีความสุขสุขภาพดีอายุยืนยาวทุกคน สุขสันต์วันเด็ก
จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทักทาย บุตรหลานข้าราชการดังกล่าวอย่างเป็นกันเอง
ทั้งนี้มอบนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนจับรางวัลให้กับเด็กๆลูกหลานข้าราชการในทำเนียบรัฐบาล แทนนายกรัฐมนตรีเนื่องจากอยู่ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง เกรงว่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง จึงเลี่ยงในการจับฉลากดังกล่าว