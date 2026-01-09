"ศุภชัย" ย้อนเกล็ด "นิพิฏฐ์" เคยแนะสส.ปชป.เสียบบัตรแทนหรือไม่ เย้ยไม่กล้าใช้เป็นทนายกลัวโดนด่า

แกนนำภท. ย้อนเกล็ด "นิพิฏฐ์" เคยแนะนำ สส.ปชป.เสียบบัตรแทนหรือไม่ ลั่น ไม่กล้าแนะใช้ทนายชื่อนิพิฏฐ์สู้คดี กลัวโดนด่า
วันที่ (9 มกราคม 2569) นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ แกนนำพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊ก กรณีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ บอกให้แนะนำผู้สมัคร สส.ของภูมิใจไทย อย่าฝากเสียบบัตรแสดงตนแทนในสภาผู้แทนราษฎร โดยยอมรับว่าไม่มีโอกาสได้แนะนำใครได้ทัน สส.ภูมิใจไทย สมัยที่ 25 ปี 2562 จึงต้องถูกดำเนินคดี
นายศุภชัย ระบุว่า จากคดีดังกล่าว สส.ในสภาทุกคนต้องตระหนักว่าการกระทำนั้นถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง แต่ดูเหมือนว่า สส.บางคน ก็ไม่สนใจ และย่ามใจกล้าทำความผิดเดียวกันนั้น คือมอบให้ผู้อื่นเสียบบัตรแทน จนถูกดำเนินคดี โดย ปปช.และพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกา 3 คน
และ 2 ใน 3 นั้นเป็น สส.ประชาธิปัตย์ จากจังหวัดสงขลา คือคุณชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว กับคุณภิรพล ลาภาโรจน์กิจ ซึ่งเป็นพรรคสังกัดเดิมคุณนิพิฎฐ์ ซึ่งทั้งสองคนต้องไปต่อสู้คดีต่อไป
"ผมต้องถามคุณนิพิฏฐ์ ว่ากรณีนี้ ท่านได้แนะนำ สส.ทั้งสองท่าน เรื่องการเสียบบัตรหรือไม่ บอกตรงๆ เรื่องการแนะนำถึงเวลานี้ผมไม่กล้าแนะนำใครหรอกครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะแนะนำจำเลยทั้งสองท่านว่า ให้ตั้งคุณนิพิฎฐ์เป็นทนายความสู้คดีให้ กลัวจะถูกด่าครับ" นายศุภชัย กล่าว