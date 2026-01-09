นร.ส่งสคส.ถึงนายกฯหัวข้อ “เรื่องที่อยากบอกประเทศไทย” ทำเนียบจัดงานรับวันเด็กคึกคัก

เด็กนักเรียนส่งสคส.ถึงนายกฯ ใต้หัวข้อ “เรื่องที่อยากบอกประเทศไทย” ทำเนียบจัดงานต้อนรับวันเด็กอย่างคึกคัก
วันนี้ (9ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลงานน้อง ๆ จากโรงเรียนต่างๆที่ส่ง สคส. ถึงนายกรัฐมนตรี ใต้หัวข้อ “เรื่องที่อยากบอกประเทศไทย” เนื่องในวันเด็ก 2569 โดยน้อง ๆ ได้ส่งผลงานผ่านเพจไทยคู่ฟ้ามาจำนวนมาก
สำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ผลงานน้อง ๆ ที่บอร์ดหน้าตึกบัญชาการ 2
ขณะที่ทำเนียบรัฐบาลได้จัดเตรียม ซุ้มต่างๆ เพื่อให้ เด็กๆเข้ามา เที่ยวในวันเด็ก นี้ อย่างคึกคัก โดยมีไดโนเสาร์ ตัวน้อย ที่จะสามารถเดินทักทายเด็กๆได้ด้วย