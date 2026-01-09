"ปวิน" ซัด "พิธา" กระจอกอุบาทว์ ขอโทษพูด “ทหารมีไว้ทำไม” ทิ้งอุดมการณ์กลัวตกขบวนชาตินิยม

ผู้ต้องหาหนีคดี ซัด "พิธา" กระจอก! ขอโทษปมคำพูด “ทหารมีไว้ทำไม” บอกอุบาทว์ กลัวตกขบวนชาตินิยมจนทิ้งอุดมการณ์ ลั่นพูดถูกอยู่แล้วจะขอโทษทำไม
วันนี้ (9ม.ค.) นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ อาจารย์ประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นกรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ออกมาขอโทษและแสดงความเสียใจที่เคยกล่าวว่าทหารมีไว้ทำไม ว่า “อันนี้กระจอกมาก ทำไมต้องขอโทษ พูดทุกอย่างถูกแล้วหนิ อ๋อ ที่ต้องขอโทษเพราะกลัวตกขบวนรถไฟชาตินิยม อุบาทว์ กระจอก ไม่ต้องมีอุดมการณ์ห่าเหวไรแล้วค่ะ”