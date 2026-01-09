กธ.ตั้ง "ธนกฤต" โฆษก ตั้งเป้าเดินเกมการเมืองเชิงรุก สื่อสารทันสถานการณ์ ตอบโจทย์ปชช.ทุกมิติ

“กล้าธรรม” ตั้ง “ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์” นั่งโฆษกพรรค ตั้งเป้าเดินเกมการเมืองเชิงรุก สื่อสารทันสถานการณ์ ตอบโจทย์ประชาชนทุกมิติ
วันนี้ (9ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโฆษกพรรคกล้าธรรม เพื่อให้มีแนวทางขับเคลื่อนภารกิจทางการเมือง และการแถลงผลการดำเนินงานมีความคล่องตัว ทันสมัย ทันเหตุการณ์ สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ได้รวดเร็วทั่วถึงมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคกล้าธรรม พ.ศ.2568 ข้อ 20 (1) (จ) (ช) จึงแต่งตั้งนายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม เป็นโฆษกพรรคกล้าธรรม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการแถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารพรรคกล้าธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคกล้าธรรม และดำเนินการอื่นใดตามที่หัวหน้าพรรคกล้าธรรมมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงนาม ณ วันที่ 5 ม.ค.2569