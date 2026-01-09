"ไหม" ชี้เติมเงิน 3 พันแค่ประคองผู้มีรายได้น้อยไม่ทำให้หายจน ไม่รังเกียจคนละครึ่ง แต่ต้องทำคู่หวยใบเสร็จ

"ศิริกัญญา" ชี้นโยบายเติมเงิน 3 พันของเพื่อไทย แค่ประคองผู้มีรายได้น้อย ไม่ทำให้หายจนจริง ระบุไม่รังเกียจทำคนละครึ่งต่อ แต่ต้องทำควบคู่ "หวยใบเสร็จ"
เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ตลาดประชานิเวศน์ ถนนประชาชื่น นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงนโยบายประชานิยม คนละครึ่ง ของพรรคเพื่อไทย ที่รัฐบาลจะออกให้ 70% และประชาชนออกเอง 30% ว่า อยู่ที่ประชาชนจะตื่นเต้นกับนโยบายดังกล่าวหรือไม่ ส่วนพรรคประชาชนก็ทราบดีเช่นกันว่า เศรษฐกิจต้องการการกระตุ้นโดยพรรคมีนโยบายกระตุ้นระยะสั้นเช่นกัน คือหวยใบเสร็จ และพรรคไม่รังเกียจที่จะทำคนละครึ่งต่อเพียงแต่ต้องทำควบคู่กันไป เพื่อให้ SME ได้อยู่ตลอดไป ไม่ได้อยู่ชั่วคราวเหมือนคนละครึ่งที่มาเพียงช่วงเวลาสั้นๆ
ส่วนนโยบายคนไทยไร้จนของพรรคเพื่อไทย ที่จะเติมเงินให้ จำนวน 3,000 บาทนั้น นางสาวศิริกัญญา กล่าวว่า มีความแตกต่างกับโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท รอบนี้เป็นการตั้งเป้าไปที่บุคคลที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน หรือประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งถือว่าโอเค แต่อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินไม่ได้ทำให้ความยากจนหมดไปได้จริง ถ้าเรื่องนี้ง่าย ในประเทศไทยคงไม่มีคนจนแล้ว ถ้าเรื่องนี้ทำง่าย ความจนคงหมดแล้ว แต่คงจะช่วยประคับประคองไปได้ และอีกส่วนคือคนที่เกือบจนก็มี ซึ่งพรรคการเมืองก็จะต้องสร้างรายได้ให้กับคนกลุ่มนี้อย่างจริงจังด้วย