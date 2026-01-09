"ไหม" ลั่น ตั้งรัฐบาลต้องโปร่งใส ไร้ดีลลับโต๊ะจีน ไม่ปิดทาง "อนุทิน" ร่วม ปชน.แต่ต้องรับเงื่อนไข-นโยบายพรรคได้

"ศิริกัญญา" ลั่น เราเจ็บแล้วจำ ย้ำจัดตั้งรัฐบาลยุคพรรคประชาชนต้องโปร่งใส ไร้ดีลลับบนโต๊ะจีน ไม่ปิดทาง "อนุทิน" ร่วม ปชน. แต่ต้องยอมรับเงื่อนไข-นโยบายพรรคได้ ชวนประชาชนเลือกให้แลนด์สไลด์ตัดปัญหาถูกหลอกซ้ำซ้อน โต้ไม่ได้เอาแต่คนนอก แต่ละคนทำงานกับพรรคมาแล้ว ชี้ข้อแตกต่างทีมบริหารจากพรรคอื่นคือ ปชน.ไม่มีมุ้ง
วันที่ 9 ม.ค. 2569 น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการหาเสียงช่วงนี้ ว่า เป็นธรรมดาสำหรับพรรคที่เป็นตัวเก็งอันดับหนึ่ง ถ้าไม่มุ่งโจมตีแล้วจะทำอะไร แต่ยังมีอีกหลายวิธี ในการนำเสนอนโยบายแข่งกัน โดยควรหันมาแข่งกันนำเสนอนโยบายอย่างสร้างสรรค์ มากกว่าการโจมตีฝ่ายตรงข้าม อยากให้ทุกพรรคเปลี่ยนกลยุทธ์จากรุมกินโต๊ะมาขายนโยบาย เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
ส่วนการเปิดตัวทีมบริหารปฏิรูปภาครัฐและระบบราชการวันนี้ น.ส.ศิริกัญญา ยืนยันว่าพรรคประชาชนเอาจริงๆ รอบนี้ เรามีมีรัฐมนตรี 1 คนที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง ซึ่งที่จะเปิดตัวคือทีมบริหาร ยังไม่สามารถเรียกว่าเป็นคณะรัฐมนตรีได้ เนื่องจากติดเรื่องข้อกฎหมาย แต่เราต้องการมืออาชีพที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ บวกกับความมุ่งมั่นทางการเมือง เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปให้เกิดผลดีขึ้น ไม่ใช่แค่เฉพาะสะดวกกับประชาชน แต่ข้าราชการเองก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วย ทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์ ขอให้เราติดตามดู
เมื่อถามว่าการเปิดรัฐมนตรีแบบนี้ออกมา จะเป็นการเปิดช่องให้ฝั่งตรงข้ามโจมตีหรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า เหมือนกับทุกครั้งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นแคนดิเดตผู้สมัคร สส. เราต้องเปิดเพื่อรับฟังความเห็นจากประชาชนว่าไว้วางใจหรือไม่ มีข้อกังวล ข้อข้องใจอะไร จะได้ถามไถ่ให้เสร็จสิ้นตั้งแต่ก่อนจะแต่งตั้งเป็นคณะรัฐมนตรี เราคิดว่าเป็นข้อดี ไม่อย่างนั้น ต้องไปลุ้นเอาวันที่มีการทูลเกล้าฯ ว่าจะเป็นใครที่มานั่งเป็นรัฐมนตรีในตำแหน่งอะไรบ้าง เราเปิดเผยและยินดีที่จะรับฟัง อยากให้มีการปรับปรุงอะไรตรงไหนบ้าง
“หนึ่งในเรื่องที่ประชาชนพูดอยู่บ่อยๆ คือไม่รู้ว่าพรรคนี้มีแต่นักการเมืองหน้าใหม่ จะสามารถบริหารได้จริงหรือไม่ จึงเป็นความมุ่งมั่นอย่างหนึ่งว่าเราอยากที่จะทำให้ประชาชนมั่นใจว่าเรามีมืออาชีพที่อยู่ในพรรค แต่จะแปลงเป็นคะแนนเสียงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับประชาชนว่าอยากเลือกพรรคที่นำเสนอทีมบริหารก่อนตั้งแต่ตอนก่อนเลือกตั้งหรือไม่” น.ส.ศิริกัญญา กล่าว
เมื่อถามว่าคนในพรรคเองอาจจะมีความรู้สึกว่าหลายคนน่าจะมีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่บริหารได้ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า มันไม่ใช่เรื่องของคนนอกหรือคนใน เพราะทำงานร่วมกับพรรคมาแล้ว เรียกว่าคนนอกก็คงไม่ใช่แบบนั้น แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ถนัดทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ถนัดงานบริหารมากกว่าจึงไม่จำเป็นจะต้องเป็น สส. ก็ได้การเปิดเผยรายชื่อให้ประชาชนรับทราบถือเป็นการผ่านการพิจารณาจากประชาชนในระดับหนึ่ง ขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรี ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อการทำงานของคณะรัฐมนตรีโดยตรง เราคิดว่ากลไกการยึดโยงประชาชนมีอยู่แล้วผ่านนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยก็เปิดทีมบริหารมืออาชีพ สามารถสู้ได้หรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า พรรคประชาชนวางแผนนี้มาก่อน และเปิดต่อสาธารณะว่าเรามีแผนแบบนี้ การที่แต่ละพรรคการเมืองต่าง ๆ หันมาใช้วิธีการนี้ ก็เป็นข้อดีที่ประชาชนมีตัวเลือกว่าจะเป็นอย่างไร แต่ระบบของเราแตกต่างอยู่แล้วเป็นมุ้งการเมืองที่มีจำนวน สส. แลกกับเก้าอี้รัฐมนตรี ดังนั้น การคัดเลือกจากความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญจะเป็นจุดต่างที่ไม่มีพรรคไหนสามารถทำได้ ไม่ใช่ระบบโควตา
เมื่อถามว่าการเปิดตัววันที่ 11 ม.ค.นี้ว้าวหรือไม่ น.ส.ศิริกัญา กล่าวว่า จะเกิดความว้าวได้จากการที่ไม่ได้มีเพียงแค่ 2-3 คน แต่เราทำงานเป็นทีมจริงๆ ที่จะสอดประสานให้ได้ทุกกระทรวง ต้องฝากประชาชนช่วยพิจารณาถ้าอยากได้รัฐบาลแบบนี้
เมื่อถามว่าพรรคประชาชนเคยพูดว่าจะไม่โหวตนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี มาตลอด อีกแต่หากพรรคประชาชนได้ที่หนึ่ง จะสามารถให้นายอนุทินมาร่วมรัฐบาลได้หรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ยืนยันคำเดิมว่าถึงวันนั้นจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลแข่งกัน จะเป็นรัฐบาลพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทย ถ้าเราเป็นพรรคอันดับหนึ่ง อย่างไรเราก็คงจะเป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาล คงจะไม่ได้โหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีนอกจากณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
เมื่อถามว่าแต่จะมีโอกาสที่จะให้เขามาโหวตเราหรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ต้องขึ้นอยู่กับวันนั้นว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร แล้วยินดีที่ทำตามเงื่อนไข วิธีการทำงานต่างๆ นโยบายของพรรคประชาชนหรือไม่
เมื่อถามว่าต้องมี MOA อีกฉบับหรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า พูดแล้วมันก็สะท้อนใจ แต่เราก็ยังยืนยันว่าคงต้องมีการจัดทำอย่างโปร่งใส เปิดเผยต่อประชาชนอยู่แล้ว ว่าจะตกลงกันอย่างไรระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล
“เราเจ็บแล้วจำ คงไม่มีไปเจรจาลับๆล่อๆหรือไปคุยกันบนโต๊ะจีนแน่นอน จะมีการเปิดเผยให้กับพี่น้องประชาชน แต่ถ้าไม่อยากให้เราต้องถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก็เลือกพรรคประชาชนให้เป็นรัฐบาลพรรคเดียว” น.ส.ศิริกัญญา กล่าว