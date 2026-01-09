“รักชนก” ปัดตอบพรรคไหนบ้างสีเทา ปชช.เทียบเองได้ โว ปชน.โชว์หน้า รมต.เลย แต่ที่ผ่านมาเป็นกล่องสุม พ่อเป็นไม่ได้ให้ลูกเป็นแทน

“รักชนก” ไม่ตอบ พรรคสีเทามีพรรคไหนบ้าง อ้างประชาชนเทียบเองได้ บอก ปชน.เสนอหน้าตา รมต.เลย ไม่เหมือนที่ผ่านมา เป็นกล่องสุ่ม บางคนเป็นไม่ได้ให้ลูกเป็นต่อ เชื่อ กลุ่มทุนคงไม่กระดิกเท้ารอพรรคส้มตรวจสอบ หลังถูกถามโดนรุมกินโต๊ะหรือไม่
วันที่ 9 ม.ค. 2569 น.ส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่โดนโจมตี รุมกินโต๊ะจากพรรคอื่น ว่า ตนกล้าพูดได้ว่าพรรคประชาชนเสนออะไรหลายอย่างที่มันแหลมคม เราจะปฏิรูประบบราชการ องค์กรตำรวจ กองทัพ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
“ท่านคิดว่าคนที่เสียประโยชน์ เขาจะนั่งนอนรอกระดิกเท้าเฉย ๆ ให้พวกเรามาทำหรือไม่ ปัญหาหลายอย่างที่เราจะแก้ปัญหาให้ประชาชน เช่น เรื่องค่าไฟแพง ปลาหมอคางดำ สารพิษแม่น้ำกก กลุ่มทุนจะต้องเสียประโยชน์อยู่แล้ว เขาจะนั่งเฉยๆ แล้วให้พวกเราเป็นรัฐบาล แล้วทุบพวกเขาหรือไม่ ดังนั้น กระบวนการที่ทุกท่านเห็นทุกวันนี้ การทำปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร มาจากกลุ่มก้อนที่เสียประโยชน์ที่ทำปฏิบัติการไอโอ ส่วนหนึ่งซื้อสื่อมาโจมตีด้วยเราก็ส่วนหนึ่ง” น.ส.รักชนก กล่าว
น.ส.รักชนก กล่าวต่อว่า ตนคิดว่าการสู้เฟคนิวส์ได้ดีที่สุดคือทำงานให้ประชาชนเห็น นำเสนอข้อมูล ความจริงใจ เจตจำนงที่อยากจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น จริงๆ สิ่งที่สนับสนุนคำพูดของพวกเราได้มากที่สุดคือการกระทำ ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่
เมื่อถามว่าช่วยแยกพรรคสีเทาได้หรือไม่ เพื่อให้คนที่ยังไม่ตัดสินใจตัดสินใจได้ง่ายขึ้น น.ส.รักชนก กล่าวว่า ในช่วงเวลาโค้งสุดท้ายนี้ พรรคประชาชนอยากจะนำเสนอหน้าตารัฐบาลและให้ประชาชนเทียบใจเอาเอง ว่าท่านอยากได้รัฐมนตรีแบบไหน ที่ผ่านมาการจัดตั้งรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นเมื่อโหวตนายกรัฐมนตรีไปแล้ว และประชาชนจะต้องมาลุ้นเป็นกล่องสุ่มว่ารัฐมนตรีคนไหนจะมานั่งกระทรวงไหน บางคนเป็นไม่ได้ส่งต่อให้ลูกเป็น ดังนั้น สิ่งที่พรรคประชาชนเราอยากจะมอบให้กับประเทศนี้ คือเราอยากจะมอบการบริหารราชการแบบใหม่ที่ไม่ได้ทำงานเป็นไซโล รัฐมนตรีไม่ได้มาจากโควตา แต่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ มีแพชชั่นในการแก้ไขปัญหาในกระทรวงนั้นจริงๆ และพร้อมที่จะทำงานอย่างกับทุกกระทรวง
“รัฐมนตรีจะเทาหรือไม่ จะหน้าตาเป็นอย่างไร ประชาชนสามารถเทียบในใจเองได้ ท่านดูรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของพรรคประชาชน ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลองเทียบในใจกับรัฐมนตรีที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาตลอด 10 ปี ลองดูว่าอยากได้คนแบบไหน ดิฉันเชื่อว่าไม่ต้องบอกว่าใครเทาไม่เทา เขาสามารถเทียบใจและตัดสินใจเองได้” น.ส.รักชนก กล่าว
เมื่อถามว่าจับมือกับพรรคกล้าธรรมเป็นไปได้หรือไม่ น.ส.รักชนก กล่าวว่า หัวหน้าพรรคเรายืนยันไปแล้วว่าเราไม่จับมือกับพรรคกล้าธรรมแน่นอน ไม่ว่าจะได้คะแนนเสียงเท่าไหร่ แต่เรื่องรัฐมนตรี ตนคิดว่าให้ประชาชนเป็นคนเทียบเองในใจดีกว่า