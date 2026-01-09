xs
“ไชยา”หาเสียงชาวบ้าน ต.ยางหล่อ หนองบัวลำภู ขอบคุณประชาชนที่เชื่อมั่น ย้ำอยู่พรรคไหน มีหัวใจเดิม ช่วยประชาชน ทำงานทันที

วันนี้(9 ม.ค.)นายไชยา พรหมา ผู้สมัคร สส.หนองบัวลำภู เขต2 หมายเลข 7 พรรคกล้าธรรม ลุยหาเสียงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเดินทางไปพบประชาชนที่วัดโนนสวนกล้วย ต่อด้วยที่ วัดสว่างไชยศรี และ ศาลาประชาคมบ้านดอนเล้า ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อแนะนำตัว และปราศรัยย่อยหาเสียงในพื้นที่ โดยนายไชยา ขอบคุณประชาชนในพื้นที่ ที่ยังเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ว่าอยู่พรรคไหนก็เป็นไชยาคนเดิม หัวใจเดิม คนมีประสบการณ์ทำงานได้ทันที

นายไชยา ยังย้ำถึงนโยบายของพรรคกล้าธรรม ที่สอดคล้องกับการทำงานของตนเอง โดยเฉาะการผลักดันการเปลี่ยนที่ดิน ส .ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้ชาวบ้าน และยกระดับเป็นโฉนดครุฑแดง เป็นต้น

“ในช่วงหาเสียงของตนเองจะเน้นการพบปะกับประชาชนในพื้นที่ และพร้อมรับฟังปัญหา และสานต่อโครงการเดิมๆที่เคยได้ผลักดันไว้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ เกษตรผสมผสานพื้นบ้าน/ตลาดชุมชน/กลุ่มแปรรูปปลา การแก้ปัญหาเรื่องน้ำ หนี้สิน และราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ”






