‘อัจฉริยะ’ จี้ ‘พล.ต.ท.รุทธพล’ เร่ง ก.ยุติธรรม แจงผลสอบ ‘ปลัด’ หลังถูกร้องเรียนปมรับส่วยฉาวเรือนจำ ขู่ฟ้อง ม.157 ผู้เกี่ยวข้องหากล่าช้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(8 ม.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ได้ทำเรื่องร้องเรียนไปยัง พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้เร่งรัดและขอทราบผลการตั้งกรรมการสอบวินัย นางพงษ์สวาท นีละโยธิน  ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรณีนายมานพ ชมชื่น อดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ และข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ได้มีการกล่าวหาว่านางพงษ์สวาท กระทำความผิดทางวินัย และกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งนายอัจฉริยะ ได้เคยส่งเอกสารการร้องเรียนและมีหนังสือขอให้ดำเนินการตรวจสอบปลัดกระทรวงยุติธรรมไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 โดยข้อร้องเรียนมีทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของอดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ รวมถึงประเด็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ทำงานใกล้ชิด การใช้ดุลยพินิจไม่เหมาะสม และการเรียกรับผลประโยชน์

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาได้ผ่านมาพอสมควรแล้ว จึงอยากทราบความคืบหน้าการตั้งกรรมการตรวจสอบปลัดกระทรวงยุติธรรม ว่าได้มีการดำเนินการเป็นอย่างไร

ทั้งนี้ หากผู้ที่เกี่ยวข้องยังละเลยเพิกเฉยไม่ดำเนินการตั้งกรรมการสอบวินัยต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงมีความจำเป็นที่ต้องบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวตามมาตรา 157 เนื่องจากเป็นเรื่องที่กระทบต่อกระบวนการยุติธรรม และเป็นข้าราชการระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมอาจมีการแทรกแซงได้

อีกทั้ง หากมีการกระความผิดดังกล่าวจริง ก็ขอให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง และส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ดำเนินการไต่สวนต่อไป


