"มาร์ค" หาเสียเยาวราชคึกคัก ชูแก้น้ำท่วมกรุง ขุดลอกแม่น้ำสายที่ 2 ส่งน้ำลงทะเล แห่เชียร์ "ฟลุ๊ค" เบอร์ 9

"อภิสิทธิ์" หาเสียงเยาวราช สุดคึก ภัตตาคารตะโกนเชียร์ "ฟลุ๊ค-พีรวุฒิ" เบอร์9 "มาร์ค" เผยประชาธิปัตย์มีนโยบายแก้น้ำท่วมกรุง ขุดลอกแม่น้ำสายที่ 2 ส่งน้ำตรงลงทะเล หวังคนกลับมาเลือก ปชป. อีกครั้ง
วันนี้ (8ม.ค.) ที่โรงพยาบาลมูลนิธิเทียนฟ้า เยาวราช นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ก่อนลงพื้นที่หาเสียงเยาวราช ถึงพื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานคร ว่า ทั้งกรุงเทพ ฯ ถือว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายทั้งสิ้น เพราะเป็นพื้นที่ที่เคยสนับสนุนเรามานานพอสมควรในหลายสมัย แต่แน่นอนว่าจากผลการเลือกตั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จ จึงทำให้ครั้งนี้ต้องทำงานหนัก แต่ในทุกเขตเลือกตั้ง โดยเฉพาะมีผู้สมัครที่ตัดสินใจเข้ามาลงสมัคร ยังเป็นคนใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ แต่ด้วยความเชื่อมั่นว่าคนกรุงเทพฯ จะให้โอกาส
เมื่อถามว่าในพื้นที่กรุงเทพฯ จะมีการแบ่งเวลาลงพื้นที่หาเสียงอย่างไรให้ทั่วถึง เพราะต้องไปดีเบตในรายการโทรทัศน์ และใกล้ช่วงโค้งสุดท้ายด้วย นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า เป็นแบบนี้ทุกครั้ง ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร เพียงแต่ที่ปรับเวลาไม่ได้คือกรณีที่ต้องไปดีเบตตามสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ นอกจากนั้นเราก็พยายามจัดสรรเวลาให้เหมาะสม ในแง่ของการเดินทางไปปราศรัยต่างจังหวัด ส่วนระยะเวลาที่เหลือสอดแทรกตรงไหนได้ ก็สามารถมาเดินลงพื้นที่ในกรุงเทพฯ ได้อยู่แล้ว โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ จะมีการจัดปราศรัยใหญ่ 2 ครั้ง คือ วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม ที่สวนเบญจสิริ และวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ วัน แบงค็อก
เมื่อถามถึงยุทธศาสตร์ดาวกระจายเพื่อให้ครอบคลุมทั้งประเทศได้วางแผนอย่างไรบ้าง นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า จริง ๆ แล้วมีผู้ที่สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ แม้กระทั่งอดีต สส. และอดีตรัฐมนตรี ที่พร้อมมาช่วย อย่างในพื้นที่ภาคใต้มีผู้อาวุโสหลายท่านที่จะเดินสายไปพบปะกับประชาชน
เมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมีนโยบายเฉพาะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเอาใจคนกรุงฯ หรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า มีนโยบายตอบโจทย์คนกรุงฯ แต่อย่าถามว่านโยบายหนึ่งนโยบายใดเพราะกรุงเทพฯ มีความหลากหลายมาก แต่ละกลุ่มก็มีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน เช่น คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือน ทำงานอยู่แล้ว เราก็มีนโยบายในเรื่องลดภาษี 40,000 บาทแรก ไม่ต้องเสียภาษี จากเดิม 20,000 กว่าบาท สำหรับคนที่ทำงานอยู่ในเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ ไม่มีสัญญา เราจะทำให้เกิดการทำสัญญาเพื่อความมั่นคงทางอาชีพมากขึ้นสามารถไปกู้ได้
นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับคนที่ต้องดูแลผู้สูงวัย หรือตัวผู้สูงอายุเอง ก็มีนโยบายที่ตอบโจทย์ในเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การปรับปรุงบ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีบ้านแต่ไม่มีรายได้ สามารถนำบ้านไปแปลงเป็นสินทรัพย์ เป็นเงินมาเลี้ยงชีพได้ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายของคนกรุงฯ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าเดินทาง รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องของฝุ่น PM 2.5
เมื่อถามว่าหลายพรรคการเมืองชูนโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายอย่างไร นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า พรรคมีนโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วม แต่ไม่ได้เจาะจงอยู่ที่เมืองกรุง เพราะเราพูดถึงการที่จะขุดลอกแม่น้ำ สายที่ 2 เพื่อเป็นทางระบายน้ำออกสู่ทะเลได้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นก็คงต้องประสานงานกับกรุงเทพมหานครและท้องถิ่น ในอีกหลายเรื่อง
ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวต่างประเทศ โดยระบุว่ารู้สึกดีที่ได้กลับลงมาสู่สนามเลือกตั้ง เพราะประชาชนให้การตอบรับที่ดี และจากการที่ไปพบประชาชนจำนวนมากในพื้นที่ต่าง ๆ ให้การต้อนรับอบอุ่น และเชื่อว่าพรรคจะได้คะแนนแบบบัญชีรายชื่อ มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลแปลเป็นจำนวนของ สส.แบบบัญชีรายชื่อ ที่มากขึ้นอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม ก่อนเริ่มการเดินรณรงค์ขอเสียงสนับสนุน มีประชาชนได้นำพวงมาลัยดอกดาวเรืองมาคล้องคอมอบให้กับนายอภิสิทธิ์ จากนั้นได้นำนายพีรวุฒิ พิมพ์สมฤดี ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ของพรรค เขต 1 เบอร์ 9 พร้อมคณะ ไหว้ที่ศาลเจ้าโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูนิธิ ซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยทันทีที่เดินทางมาถึงร้านข้าวต้มปลาเจ้าเก่าแปลงนามพ่อค้าในพื้นที่ได้พูดกับนายอภิสิทธิ์ว่า “นายกคนที่ 33 มาแล้วครับ” และขณะที่เดินหาเสียงอยู่นั้นได้มีประชาชนที่อยู่บริเวณภัตตาคาร หูฉลาม ไชน่าทาวน์ สกาล่า ได้ตะโกนเสียงเชียร์ข้ามมาจากอีกฝั่งถนนว่าเบอร์ 9 เบอร์ 9 นายอภิสิทธิ์ได้โบกมือตอบรับ ก่อนจะเดินกึ่งวิ่งข้ามถนนมาหาบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น