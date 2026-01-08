"ศุภชัย" จี้ "ประเสริฐ" แจงความจริงปม MOU บริษัทสิงคโปร์ เอื้อเก็บข้อมูลม่านตาคนไทย 1.2 ล้านราย โยงเครือข่ายเทา .

วันที่ 8 มกราคม 2569 นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ แกนนำพรรคภูมิใจไทย เรียกร้อง นายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีต รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ออกมาชี้แจง กรณีเห็นชอบบริษัทจากประเทศสิงคโปร์ ที่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และบริษัทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับนายเบน สมิธ หลังจากนั้น มีการยินยอมให้ไปข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ทางชีวภาพ (Biometrics) คนไทยกว่า 1.2 ล้านราย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยว่าจะมีผลกระทบก่ให้เกิดความเสียหายกับประเทศ และนายประเสริฐ ไม่มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายดังกล่าว อาจเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
"จนวันนี้คุณประเสริฐเงียบกริบ ยังไม่แสดงตัว ไม่ว่าทั้งใบหน้าหรือม่านตาให้สังคมเห็นว่าเรื่องนี้ความจริงเป็นอย่างไร ผมอยากให้ท่านออกมาบอกบอกสังคมซึ่งเป็นแฟนคลับทาบว่าเรื่องนี้เท็จจริงเป็นประการใด อย่าเงียบหายไปแบบนี้ เพราะประชาชนเรียกร้องมาถึงผมให้มาบอกท่าน" นายศุภชัยกล่าว
นายศุภชัย กล่าวอีกว่า วันนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้เข้าตรวจค้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อมูลม่านตาแล้วจำนวน 4-5 บริษัท และหลังจากนี้จะมีการขยายผลจากการสืบสวนของดีเอสไอ ความจริงจะค่อย ๆ ปรากฏออกมา เพราะฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องควรรีบออกมาแสดงตัว ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปสำหรับตัวท่านเอง