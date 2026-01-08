"เชน" ขนพท.ไหว้ศาลหลักเมือง ขอคนเลือกทั้งพรรค ก่อนประเดิมปราศรัยใหญ่ครั้งแรกเย็นนี้ลานคนเมือง

“ยศชนัน” ยกทีมเพื่อไทย เอาฤกษ์เอาชัย ไหว้ศาลหลักเมือง ขอให้คนเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรค ก่อนขึ้นปราศรัยใหญ่ครั้งแรกเย็นนี้ที่ลานคนเมือง
วันนี้ (8ม.ค.) เมื่อเวลา 16.15 น. นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะขึ้นปราศรัยใหญ่ครั้งแรกของพรรคเพื่อไทย เวลา 17.00 น. ที่ลานคนเมือง กทม.
โดยเมื่อนายยศชนัน และคณะเดินทางมาถึง ทั้ง 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้เข้ากราบสักการะพระพุทธรูป พระบรมสารีริกธาตุ จากนั้นสักการะองค์พระหลักเมืองจำลอง และผูกผ้าแพร 3 สี บนองค์พระหลักเมืองจำลอง ก่อนที่จะกราบสักการะและถวายพวงมาลัยองค์พระหลักเมือง กราบไหว้องค์เทพารักษ์ทั้ง 5 ที่ศาลเทพารักษ์ พร้อมทั้งเติมน้ำมันตะเกียงพระประจำวันเกิด โดยนายยศชนัน ได้เติมน้ำมันตะเกียงของวันจันทร์
นายยศชนัน กล่าวว่า ได้มาขอพรที่ศาลหลักเมืองวันนี้ ขอให้ได้ทั้งคนทั้งพรรค ที่ผ่านมาเราทำเต็มที่ ขอให้ได้รับพรเต็มที่ และขึ้นอยู่กับความขยันของเรา การมาสักการะวันนี้รู้สึกมีกำลังใจ เนื่องจากเห็นว่าวันนี้เป็นวันที่ดี อากาศดี อากาศเย็น แล้วเดี๋ยวจะไปเจอกับประชาชนที่รอเราอยู่ ตนจึงรีบมา และจากการเดินสาย กทม.ที่ผ่านมาถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมาก วันนี้ตนได้เข้าไปที่กทม. ไปดูเรื่องนโยบาย ที่มีความหลากหลายทั้งเรื่องการใช้ AI เข้ามาดูเรื่องความปลอดภัย และการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน