"แรมโบ้อีสาน" แฉเขต 10 โคราช ซื้อเสียงแล้วหัวละ 1,000 ปูดผู้ประกอบการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังจากเขมรกดราคารับซื้อจากเกษตรกรไทย

"แรมโบ้อีสาน" แฉมีผู้ประกอบการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังจากเขมรราคาถูกส่งผลให้ราคามันสำปะหลังของเกษตรไทยตกต่ำและถูกนายทุนกดราคา เผยเขตเลือกตั้งที่ 10 โคราช มีการเตรียมซื้อเสียงรอบแรกแล้วหัวละ 1,000
นครราชสีมา วันที่ 8 มกราคม 2569 นายเสกสกลหรือสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัดนครราชสีมา หมายเลข 5 พรรคโอกาสใหม่ กล่าวว่า ภายหลังจากการลงพื้นที่พบกับพี่น้องประชาชนเขตเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วย อำเภอครบุรี อำเภอโชคชัยและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการต้อนรับจากประชาชนเป็นอย่างดียิ่งและสิ่งทึ่ชาวบ้านอยากให้แก้ปัญหามากที่สุดคือราคามันสำปะหลังที่ตกต่ำทุกปีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเพราะประสบปัญหาขาดทุน ซึ่งเรื่องนี้เกิดจากมีผู้ประกอบการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังราคาถูกจากประเทศกัมพูชาแล้วนำมาสวมสิทธิ์มันสำปะหลังของไทย ส่งผลให้มันสำปะหลังไทยขายไม่ได้ราคาและถูกพ่อค้านายทุนกดราคาอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่ชาวบ้านอยากให้มีการแก้ไขทั้งเรื่องปัญหาช้างป่าทับลานออกมากินและทำลายพืชไร่ของชาวบ้าน รวมถึงปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับที่ทำกินของชาวบ้านซึ่งตนก็ขออาสาเข้าไปแก้ปัญหาทั้งสามเรื่องนี้ให้หากประชาชนชาวเขตเลือกตั้งที่ 10 ให้โอกาสเลือกเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎร นอกจากนี้ตนได้รับทราบจากพี่น้องประชาชนว่ามีผู้สมัครบางคนเตรียมใช้เงินซื้อเสียงจากชาวบ้านในเบื้องต้นแล้วหัวละ 1,000 บาท ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างยิ่งเพราะถ้าผู้สมัครส.ส.ลงทุนใช้เงินซื้อเสียงมหาศาลแบบนี้ถ้าประชาชนเลือกเข้าไปเป็นผู้แทนก็จะเข้าไปถอนทุนคืนอย่างแน่นอน จึงฝากให้พี่น้องประชาชนในเขต 10 คิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนจะเลือก ส.ส.ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้
"ผมขอโอกาสจากพี่น้องชาวโคราชอีกสักครั้งผมจะอาสาเป็นผู้แทนท่านเข้าไปแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง พูดแล้วต้องปฏิบัติทันทีไม่ใช่แค่พูดเฉพาะตอนมาหาเสียง"
นายเสกสกลฯกล่าวอักว่า ผลงานที่ผ่านมาที่ตนทำสำเร็จเกิดประโยชน์แก่พี่น้องชาวเขตเลือกตั้งที่ 10 คือ การไปของบประมาณจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ รมว.คมนาคมสมัยนั้นมาก่อสร้างถนน 4 เลนจากอำเภอโชคชัย-ครบุรี จนทำให้การคมนาคมสะดวกสบายยิ่งขึ้นซึ่งเดิมถนนสายนี้มีเพียง 2 เลนเท่านั้น นอกจากนี้ตนยังเข้าไปเป็นคณะทำงานของ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุชาติ ชมกลิ่น ได้ลงพื้นที่แก้ปัญหาทั้งเรื่องช้างป่าที่ออกหากินนอกพื้นที่ผลักดันให้กรมอุทยานแห่งชาติฯสร้างแหล่งอาหารในป่าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าออกมาหากินนอกพื้นที่ ตลอดจนในสมัยที่ตนทำงานในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีมติครม.ให้มีการแก้ปัญหาเรื่องแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับที่ทำกินของราษฎรด้วยการจัดทำ วัน แม็ป (one map)คือบูรณาการกำหนดแผนที่แนวเขตอุทยานใหม่ ส่วนไหนที่ไปทับที่ทำกินของชาวบ้านและไม่ใช่ป่าอุดมสมบูรณ์ก็ให้ชาวบ้านพิสูจน์สิทธิ์แล้วกันออกเพื่อให้เขาได้มีที่ดินทำมาห่กินเลี้ยงชีพ ซึ่งตนก็ไม่ทราบว่าเรื่องมันไปติดอยู่ตรงไหนทั้งๆที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีไปแล้ว ซึ่งตนจะขอโอกาสเข้าไปแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังถ้าประชาชนเขต 10 นครราชสีมา เลือก เสกสกลหรือสุภรณ์ อัตถาวงศ์ หมายเลข 5 และเลือกพรรคโอกาสใหม่ หมายเลข 44 นายเสกสกลฯกล่าว