“สุขุม” ชี้ “เอฟซีลุงตู่” เทใจให้ “ภูมิใจไทย” ตามยุทธศาสตร์สู้พรรคส้ม ชมเปิดตัวเทคโนแครต โชว์ความใจกว้าง ดึงคะแนนคนเมือง

วันนี้(8 ม.ค.)รศ.สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ความเห็นต่อแนวโน้มการเลือกตั้ง ว่า พรรคภูมิใจไทยมีโอกาสได้คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และมีลุ้นแตะระดับเกิน 100 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร แม้จะไม่ฟันธงว่าจะได้อันดับหนึ่ง แต่ประเมินว่านายกรัฐมนตรีชื่ออนุทิน ชาญวีรกูล มีความเป็นไปได้สูง เนื่องจากมีเครือข่ายพันธมิตรทางการเมืองจำนวนมาก
รศ.สุขุม ระบุว่า ฐานเสียงสำคัญที่กำลังเคลื่อนตัวมาสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย คือ กลุ่มผู้ที่เคยสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือที่เรียกกันว่า “เอฟซีลุงตู่” ซึ่งกำลังเทใจให้ภูมิใจไทยในฐานะพรรคตัวแทนฝ่ายอนุรักษ์นิยม เพื่อรวมพลังต่อสู้กับพรรคสีส้มในการเลือกตั้ง
“ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเลือกแล้วว่าจะรวมเสียงให้ภูมิใจไทยไปสู้กับพรรคส้ม และไม่ใช่แค่ภาคประชาชนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลุ่มหัวบนด้วย รอบที่แล้วกลุ่มนี้ไปใช้บริการพรรคเพื่อไทยแล้วผิดหวัง รอบนี้จึงหันมาภูมิใจไทย โดยเป้าหมายคืออยากเห็นพรรคภูมิใจไทยได้อันดับหนึ่งและตั้งรัฐบาลอย่างสง่างาม” รศ.สุขุม กล่าว
รศ.สุขุม ยังเน้นย้ำว่า พรรคภูมิใจไทยจำเป็นต้องรักษากระแสและความนิยมเอาไว้ให้มั่นคง หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จะกระทบภาพลักษณ์ เพราะขณะนี้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้เลือกข้างทางการเมืองอย่างชัดเจนแล้ว
เมื่อถามถึงการเปิดตัวทีมเทคโนแครต อาทิ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส เข้ามาร่วมทีมบริหารพรรค จะช่วยเพิ่มคะแนนเสียงหรือไม่ รศ.สุขุม กล่าวว่า เป็นปัจจัยบวกอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่มคนเมืองที่ต้องการเห็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาบริหารประเทศอย่างจริงจัง
“ทีมชุดนี้แสดงฝีมือมาแล้ว ทำให้ประชาชนเกิดความคาดหวัง และถือว่าภูมิใจไทยทำถูกทางที่เปิดพื้นที่ให้คนนอกได้โชว์ศักยภาพ ไม่เข้าไปแทรกแซงหรือแย่งซีน เพราะท้ายที่สุดแล้ว คะแนนนิยมก็จะไหลกลับมาที่พรรค” รศ.สุขุม กล่าวทิ้งท้าย