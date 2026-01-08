กกต.ยกคำวินิจฉัยเก่า-คำพิพากษา ชี้ เต้นไร้ดนตรีอาจไม่เข้าข่ายงานรื่นเริง แต่ทุกเรื่องมีหลายบริบท

เลขาฯกกต.ยกคำวินิจฉัยเก่า - คำพิพากษาศาล ย้ำ “การเต้น ไร้ดนตรี” อาจไม่เข้าข่าย งานรื่นเริง แต่ทุกเรื่องมีหลายบริบท ยังไม่เห็นรายละเอียดร้องเรียน
วันนี้ (8ม.ค.) นายแสวง บุญมี เลขากกต. กล่าวกรณีมีการร้องเรียนว่าผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีการเต้นระหว่างหาเสียงอาจเข้าข่ายมหรสพ รื่นเริงหรือไม่ ว่า เรื่องนี้มี 2 อย่าง คือเรื่อง “มหรสพ” จะดูง่ายกว่า กับคำว่า “รื่นเริง” ที่หมายความว่าทำให้สนุกสนาน แค่มีเรื่องของดนตรีเข้ามา ทั้งนี้มีคำพิพากษาหรือมติที่กกต.เคยวินิจฉัยไว้ อย่างผู้สมัครรับเลือกตั้ง เดิมเป็นศิลปินอยู่แล้ว ก็สามารถร้องเพลงโดยไม่มีดนตรีได้ เหมือนเป็นการโฆษณาตัวเอง อย่างนี้ทำได้ แต่อย่าทำให้เป็นลักษณะงานรื่นเริง คือมีดนตรีประกอบ อย่างไรก็ตาม ตนยังไม่เห็นรายละเอียดที่มีการร้องเรียน ว่าเป็นอย่างไร
เมื่อถามต่อว่า กรณีผู้สมัครอาจจะเป็นอินฟลูเอ็นซอร์ แล้วแต่งตัวตามที่เคยไลฟ์สดแต่ไม่มีดนตรีประกอบ ทำได้หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ถ้าตามคำพิพากษาของศาล หรือคำวินิจฉัยของกกต. ก็ไม่น่าจะเข้าข่ายมีความผิด แต่ตนยังไม่เห็นรายละเอียด เพียงแต่พูดตามข้อกฎหมาย เพราะจริงๆ ในการวินิจฉัยเรื่องต่างๆ ต้องดูองค์ประกอบหลายเรื่อง
เมื่อถามย้ำว่า เรื่องที่เข้าข่ายความผิดจะต้องมีผู้ร้อง หรือกกต.เห็นแล้วหยิบมาพิจารณาได้เลย นายแสวง กล่าวว่า เรื่องความผิดทุกเรื่องที่เราพูดกันมาในกฎหมายมีทั้ง 1. ความปรากฏกับกกต. และ2. อาจจะมีคนมาร้องเรียน ซึ่งเราสามารถเอามารวมกันได้