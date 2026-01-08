ศาลแขวงเชียงใหม่เปิดตัวเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับคู่ความชาวต่างชาติ

ศาลแขวงเชียงใหม่ได้จัดทำและเปิดตัว เว็บไซต์อย่างเป็นทางการภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่ความชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยว และชาวต่างประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านกระบวนการพิจารณาคดีและการบริการของศาลได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
เว็บไซต์ภาษาอังกฤษดังกล่าวรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดี บทบาทหน้าที่ของศาล การติดต่อประสานงาน รวมถึงคำแนะนำพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับระบบกฎหมายไทย เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร และเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในกระบวนการยุติธรรม
การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ศาลยุติธรรมเพื่อประชาชน” ตามนโยบายประธานศาลฎีกา นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ที่มุ่งเน้นการสื่อสารเชิงรุกและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม โดยตระหนักถึงความหลากหลายของผู้ใช้บริการศาลในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองนานาชาติที่มีชาวต่างชาติพำนักและเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก
นางสาวสุธาทิพ ยุทธโยธิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ กล่าวว่า ศาลแขวงเชียงใหม่หวังว่า เว็บไซต์ภาษาอังกฤษจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่น เสริมความโปร่งใส และสะท้อนภาพลักษณ์ของกระบวนการยุติธรรมไทยในระดับสากล
ความริเริ่มดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญของศาลในภูมิภาค ในการเปิดพื้นที่การสื่อสารและให้ข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมในภาษาอังกฤษอย่างเป็นรูปธรรม นอกเหนือจากศาลส่วนกลางและศาลชำนาญพิเศษ เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการยุติธรรมของไทยเข้ากับสังคมโลก และรองรับผู้ใช้บริการศาลที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ>> https://cmimc.coj.go.th/en/page/item/index/id/1043